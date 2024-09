Defendo uma tarifa zero inteligente e não eleitoreira, diz Diego Cabral

Ex-diretor administrativo e financeiro da SPObras, autarquia da Prefeitura de São Paulo, o administrador de empresas especialista em gestão pública Diego Viacelli Cabral concorre a vereador em Santo André pelo MDB. Em entrevista concedida ao Diário, o emedebista foi sincero quando falou sobre o que pensa em relação à tarifa zero, que se tornou uma das principais pautas da região após a implementa-ção da gratuidade dos ônibus em São Caetano.

“Defendo uma tarifa zero inteligente e não eleitoreira. A maioria das propostas que vemos por aí é totalmente eleitoreira. Acho muito mais viável nos espelharmos no que o Ricardo Nunes (MDB) fez na Capital, dando gratuidade às mães que levam e buscam os filhos na escola, por exemplo. Podemos pensar em algo como tirar a cobrança de quem está desempregado, também isentar as mães, algo desse tipo. Tem de ser uma política pública estudada e não apenas para ganhar votos”, declarou Diego.

Outra defesa feita pelo emedebista é a oxigenação da Câmara de Santo André. Diego revela que resolveu lançar sua candidatura ao Legislativo porque percebeu que os andreenses com menos idade não têm representatividade na Casa.

“Não é uma questão apenas etária, mas de visão de mundo. Neste sábado precisamos pensar nas mudanças climáticas, na tecnologia, inteligência artificial e em muitos assuntos que os jovens dominam mais. Então, é preciso ter esse diálogo da Câmara com a população e, para isso, é necessário ter representatividade”, afirmou.

Nascido no Jardim do Estádio, periferia de Santo André, Cabral comentou que a ausência de representação no Legislativo é ainda mais sentida pelos jovens pobres. “Eu e as pessoas que me acompanham nunca nos sentimos representados pela atual Câmara. Sentimos um distanciamento muito grande, seja de idade, seja de cultura ou até mesmo dos