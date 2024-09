Palavra do Leitor - 28 de setembro de 2024

Hospital de Diadema

‘TCE paralisa licitação que iniciaria obra do novo Hospital de Diadema’ (Primeira Página, ontem). Passei 21 dias dentro do Hospital de Piraporinha e sei que Diadema precisa de um novo hospital. Equipe muito gentil e esforçada, mas espaço pequeno, não cabe a população, o tempo todo correria para arrumar um leito, pessoas nos corredores por falta de espaço e não de atendimento – e o hospital do Estado é de porta fechada. Quem não quer a construção, prefere a morte do povo, é gente ruim.

Cláudia Oliveira

do Facebook

Transplante de rim

‘Milagre que existe é o transplante, afirma a andreense Sandra Regina’ (Setecidades, ontem). Que Deus possa abençoar a sua caminhada! Eu passei por isso com o meu pai, fez diálise por muito tempo! Não é fácil! Ocorre um envolvimento de toda família. Só quem passa... Sucesso.

Gilberto Nicacio

do Instagram

Eleição na Capital

“Datena: ‘Não me candidato nem a presidente de time de botão se perder a eleição’” (www.dgabc.com.br). Datena subestimou sua imagem de apresentador. Achou que ganharia no primeiro turno. Aí também teve a cadeirada. Ninguém é louco de colocar um prefeito sem inteligência emocional. Como ele diz, me ajuda aí, pô... Já era. Acho que nem o programa ele volta a apresentar. Ainda mais que o filho é uma versão bem melhorada dele; está dando um show. Aposentar, melhor coisa a fazer. Seu tempo já deu.

Otavio Villela Conestabile

do Instagram

A importância do voto

É muito importante que os eleitores em geral não se deixem levar por ideologias. Candidatos a prefeito e a vereador devem ser avaliados não por uma campanha aparentemente imponente e grandiosa, pois as verbas do fundo eleitoral são maiores para os partidos com mais representantes na Câmara Federal. Portanto, alguns destes podem ter candidatos ligados a eles e maior verba para contratar pessoas e equipamentos para realizar grandes passeatas por toda a cidade. Este tipo de propaganda pode ser enganosa visualmente. Vocês, eleitores, conhecem todos e devem eleger aqueles que realmente merecem, por trabalhos realizados, pelo caráter familiar, pela competência e pela ficha limpa. Saibam, amigos, que nós, eleitores, seremos responsáveis pela boa ou má qualidade dos eleitos – e as vítimas seremos todos nós, habitantes da cidade. Eles, depois de eleitos, só vão querer festa e poder. A revitalização é muito importante, pois, na política, existem candidatos que fazem dela profissão e prometem tudo para não sair dela. Não caia nessa. Procure valorizar candidatos merecedores, em quem você tem confiança e pode contar sempre que precisar. Revitalizar é preciso, pois a grande maioria dos já políticos está comprometida e só quer continuar na mamata. É chegada a hora de mostrarmos a todos o nosso verdadeiro valor, ou seja, nós somos os verdadeiros donos do poder, já que eles nem precisam fazer concurso e nós, ao contrário, precisamos ganhar o pão com muito suor, dificuldade e salários baixos. Portanto, senhores eleitores, não vendam seu voto. Você será responsável pela qualidade de vida que a cidade terá. Revitalização séria, já!

Euclides Marchi

Santo André

Habitação em S.Caetano

‘S.Caetano vai reduzir 85,7% do investimento em habitação’ (Política, dia 26). Auricchio sendo Auricchio. O mais cômico é que o atual indicado dele à Prefeitura está dando como certa a vitória na eleição – e olha o caos que o Auricchio está causando! Mas quem se lembra da eleição que a protegida dele perdeu? Aconteceu a mesma coisa!

Ana Paula

do Instragam