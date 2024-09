Silvia, a cabuladora

A participação da secretária de Educação de São Bernardo, Sílvia de Araújo Donnini, em ato de campanha da candidata governista Flávia Morando (União Brasil) em horário de expediente levanta questões graves sobre o uso indevido da máquina pública em contexto eleitoral. A presença fere o decreto assinado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), tio de Flávia, que proíbe explicitamente a participação de servidores em atividades políticas durante o trabalho. O fato expõe, mais uma vez, as inconsistências e os desvios de conduta que permeiam a administração são-bernardense. A população merece, com urgência, explicações claras. Tal comportamento mina a confiança no serviço público.

A justificativa apresentada por Sílvia – um pedido de férias feito de forma extemporânea – parece mais uma tentativa de driblar o que é indefensável. Segundo apurado pelo Diário, a requisição não foi publicada no Diário Oficial do Município, o que põe em dúvida sua veracidade e reforça a suspeita de que só foi protocolado após questionamentos da imprensa. A falta de transparência no episódio lembra o comportamento de um aluno que tenta escapar da sala de aula alegando motivos falsos para evitar compromissos. A comparação não é fortuita: a secretária parece estar aplicando espécie de “cábula” institucional, esquivando-se de sua obrigação pública para atender a interesse político.

Assim, ao se esquivar das responsabilidades no momento em que mais se exige seriedade e respeito ao cargo, Sílvia Donnini não apenas quebra a confiança da sociedade como também falha em dar o exemplo que sua posição exige. O comportamento da secretária beira o absurdo, revelando-se uma verdadeira cabuladora do serviço público. A Prefeitura de São Bernardo deve respostas consistentes para esse desvio, além de uma atitude firme para impedir que situações como essa se repitam em meio a um período eleitoral sensível. À falta disso, a Câmara, que tem a função constitucional de fiscalizar o Executivo, precisará agir. Caso contrário, os maiores prejudicados serão, mais uma vez, os cidadãos.