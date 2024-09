Nestlé contrata ao Programa de Trainee 2025 e agora utiliza IA no processo

A Nestlé abriu oportunidades de estágio para os estados de São Paulo e Minas Gerais, com vagas nas áreas de Marketing, Tecnologia, Finanças, Engenharia, Qualidade, Compras e Vendas. As inscrições estão em seus últimos dias, até a segunda-feira (30), sendo esta a primeira vez em que a companhia utiliza a Inteligência Artificial para candidatos durante a seleção.

De acordo com as divulgações, entre os benefícios oferecidos estão remuneração compatível com o mercado, assistência médica, odontológica e de medicamentos, seguro de vida, participação nos lucros e resultados e desconto em produtos. A empresa também oferece acesso a uma plataforma de educação com subsídios para graduação, pós-graduação, MBAs, cursos livres e cursos de idiomas, todos disponíveis durante os dois anos do programa. Outro benefício destacado dá aos aprovados credencial para uma rede online de nutricionistas, psicólogos, personal trainer e atividades de meditação focadas no autocuidado.

Para alcançar a posição, são realizadas as seguintes etapas: inscrições virtuais, seleção com uma trilha de testes online, painéis com o time de Gestão de Pessoas, liderança e entrevistas finais.

Como pré-requisito, é preciso ter disponibilidade para viagens e mudanças de cidade e estado. O período de formação foi ampliado para quatro anos - dezembro de 2020 a dezembro de 2024, para qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC, em bacharelado, licenciatura ou tecnólogo.

Interessados podem acessar o site: https://www.nestle.com.br/carreiras/programa-de-estagio.

A NOVIDADE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL