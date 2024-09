Especial de Roberto Carlos será o último trabalho de Boninho na Globo

Tudo confirmado na Globo para a gravação do show anual de Roberto Carlos, em 27 de novembro, desta vez, no Allianz Parque, em São Paulo, por acaso, arena do Palmeiras, clube para o qual ele torce.

Já são cinco décadas de parceria e, claro, uma das mais tradicionais atrações da televisão brasileira.

Obra do destino ou não, em uma apuração do Notícias da TV, em 15 de agosto passado, o jornalista Daniel Castro informou que este será o último de toda essa série e que a partir de 2025, nos fins de ano, serão produzidos programas com diferentes artistas. Roberto, de acordo com a mesma nota, seguirá vinculado contratualmente à Globo.

Mesmo não havendo relação alguma de uma coisa com a outra, é curiosa a coincidência: Boninho, que mais uma vez estará na direção-geral do especial, no fim de dezembro, em comum acordo, encerrará seu contrato de trabalho e sua trajetória na casa, após mais de 40 anos de serviços prestados.

Tudo a ver entre o especial do RC acabar e o Boninho sair. Antes de tudo, existe uma relação de amizade e confiança entre os dois.





TV tudo





A propósito Entre outros nomes de destaque no mercado, Boninho já confirmou presença e vai dar uma masterclass, dia 10 de outubro, no RioMarket 2024. Tudo muito em cima do desafio de falar com o público por várias janelas. Estupidez-1 Mais um treinador de futebol, sr. Artur Jorge, do Botafogo, sentiu-se no direito de dar aula de jornalismo, ser mal-educado e dizer o que o repórter da Transamérica, Caíque Silva, podia perguntar ou não a um jogador do seu time, o Marlon Freitas. Mas quem esse pessoal pensa que é? Estupidez-2 Essas coletivas pós-jogos, não só essa de São Paulo e Botafogo, mas na grande maioria, só servem mesmo para esses chiliques e grosserias do tipo. De bom mesmo ninguém tira nada. Frouxos também os que permaneceram na sala depois desse acontecimento. Tinham que ter deixado o homem falando sozinho.

Evento O Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, dia 1º de novembro, a partir das 19h, será palco da festa de lançamento da CNBC, novo canal de jornalismo do país. É a nova investida do jornalista Douglas Tavolaro, com passagens por Record e CNN Brasil. Especial Entre os seus próximos serviços na Globo, Eliana vai apresentar um especial do The Masked Singer Brasil, no dia 22 de dezembro, um domingo, depois do Temperatura Máxima. Já será um aquecimento para a nova temporada e o que a Globo pretende exibir nos seus 60 anos.

Lado positivo Chama atenção o elenco de Sutura, nova série do Prime Video, com estreia para 22 de novembro, cujo tema é o trabalho de médicos no mundo do crime. Liderado por Claudia Abreu e Humberto Morais, o elenco reúne nomes como Juliana Paiva, Gabriel Braga Nunes, Danilo Mesquita, Lara Tremouroux, Leopoldo Pacheco, Naruna Costa, Yara de Novaes, entre outros.

Causa e efeito É interessante verificar quantos e tão variados nomes de atores, todos bem importantes e antes presos a contratos fixos, hoje aparecem em trabalhos mais diferentes no streaming ou mesmo em outras TVs. Uma mexida que é das mais saudáveis no mercado.

Debate-1 A quem interessar possa, a segurança será reforçada amanhã, sábado, durante a realização do debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo, na TV Record. A que ponto chegamos. Os copos, por exemplo, serão de acrílicos, não de vidro. Estão sendo tomados cuidados também com objetos de cena e luminárias. Fim da picada. Debate-2 Cerca de 80 jornalistas, incluindo imprensa internacional, irão acompanhar o debate de São Paulo, em um estúdio ao lado. O debate terá três blocos. Dois de perguntas entre eles e um dos jornalistas. Mediação de Eduardo Ribeiro.