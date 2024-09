Indústrias. Termomecânica, Brastemp, Isopor. Estão no guia da Acisbec 1994. Contaram uma história... ...retrato de um momento único.

Da Expo-Acisbec 94 tomaram parte, também, Irmãos Corazza (móveis), Tognato (têxtil), Filtros Fram, Scania, Mercedes-Benz, Wheaton, Basf-Isopor, Yakult, Faé (metalúrgica) e Ibravir (vidros e refratários).

Os 122 estandes criados no Conjunto Vera Cruz foram subdivididos em cinco blocos: 1) A Villa (1886-1938), 2) A Era da Via Anchieta (1938-1970), 3) Poder Público Municipal, 4) Ano 2000 e 5) Escolas e Instituições.

Foi montada uma cancha de bocha, a cargo de Móveis Borsato (estandes 13 a 16); no estande 17, espaço para o vinho, organizado por Alexandre Gonçalves; no estande 18, fubá e polenta, a cargo dos Restaurantes Florestal, São Francisco e São Judas Tadeu – fervia a Rota do Frango com Polenta.

Um cinema funcionou durante toda a feira, entre os estandes 52 a 56, sob a responsabilidade do Jornalismo do IMS, hoje Universidade Metodista.

No estande 57, Auto Elétrica Municipal, com uma coleção de automóveis antigos.

A Rádio Acisbec foi montada no estande 17; Beltran Asêncio expôs suas fotos no estande 61; o Diário do Grande ABC ficou no estande 90.

Hoje o Guia da Exposição conta uma história: o que sobreviveu, o que desapareceu, o que se transformou. O que mudou nesta São Bernardo tão querida.

NOMES DE L a W

Completamos a lista dos conselheiros da Acisbec na gestão 1993/1997, ontem iniciada:

Laurindo Foretta, Luiz Alberto da Silva, Luiz Carlos Henrique.

Marco Antonio Laso Gonçalves, Marcos Fernando Ribeiro, Mario Bocaletti, Mario Gagliardi, Massaro Marui.

Nelson Corazza, Normam Avancini Gomes.

Orlando Aceto, Osmar Marchioni.

Paulo Sérgio Simões de Souza, Pedro Mariano de Sá, Peter Schuller.

Roberto Guimarães, Robson da Rocha Mello, Romeu Finco.

Sebastião Siqueira Filho, Sérgio Lalli.

Valter Moura, Vanderlei Jueli.

William Vagner Pereira da Silva, Wilson Donizetti Cataldi.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Mario Ishimoto; reproduções: Claudio Roberto Medice

A ABERTURA. Manhã de sábado, 16 de setembro de 1994. Conjunto Vera Cruz, em São Bernardo. Abertura da Expo-Acisbec, com diretores e conselheiros no palco: à mesa, Nelson Corazza, Fausto Polesi, Walter Demarchi, Valter Moura, Vera Moura e Eda Demarchi

FÁBRICAS. A Termomecânica do capitão da indústria Salvador Arena, falecido em 1998, a loja da fábrica da Isopor e a Brastemp, que veio para São Bernardo nos anos 1940 e integrou o Grupo Multibrás

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 30 de setembro de 1994 – Edição 8819

MANCHETE – Brizola fracassa ao tentar articular renúncia coletiva (dos candidatos à Presidência da República).

SANTO ANDRÉ – OAB lançou ontem (29-9-1994) a pedra fundamental da Casa do Advogado: Avenida Portugal, esquina com a Justino Paixão.

EDITORIAL – Escudo de Proteção. O novo presídio de Santo André deve ser encarado como preocupação do governo com os cidadãos.

HOJE

Dia da Secretária

Dia Nacional do Jornaleiro

Dia Mundial do Tradutor

Dia Internacional da Navegação.

EM 30 DE SETEMBRO DE...

1904 - Fude Yagi, a Dona Assunta, nascia no Japão. Por muitos anos exerceu o ofício de parteira no Bairro Assunção, em São Bernardo.

Nomeada a professora Maria Isaura dos Santos para a I Escola Feminina do Alto da Serra (Paranapiacaba).

1929 - BBC, emissora pública britânica, realizava sua primeira transmissão experimental de televisão.

1979 – Mesc (Movimento de Expansão Social Católica), de São Bernardo, gestão de Alfredo Todesco, inaugurava o Conjunto Sérgio Gerbelli (quatro novas quadras de tênis) e o Conjunto Lainor da Costa Lima (quadras de vôlei, basquete e futsal).

Dia de São Jerônimo

30 de setembro

(Iugoslávia, 340 – Belém, 420). Responsável pela primeira tradução completa da Bíblia para o latim, a Vulgata. Padroeiro dos tradutores e das secretárias.

Ilustração: Vatican News (divulgação)