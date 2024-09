Advogado de Diddy Combs fala sobre os mais de mil frascos de óleo de bebê que o rapper teria em casa

O advogado de Diddy Combs, Marc Agnifilo, se pronunciou após uma investigação federal na casa do rapper revelar que ele teria mais de mil frascos de óleos de bebê e lubrificante. Além disso, também teria sido encontrado drogas, três rifles e um carregador de tambor na moradia do cantor. Em entrevista ao TMZ, a defesa do rapper comentou o assunto.

Não sei de onde veio o número mil. Não consigo imaginar que sejam milhares. Não tenho muita certeza do que o óleo de bebê tem a ver com qualquer coisa, disse Marc, que também alegou que o rapper poderia ter comprado os itens em uma loja atacadista.

Ao ser apontado pelo veículo que a justiça acreditava que Diddy poderia ter usado para fins sexuais em grupo, Agnifilo concordou:

Eu acho. Não sei para que você precisa de mil... um frasco de óleo de bebê rende muito.

Já ao New York Post, o advogado alegou que os atos teriam sidos consensuais:

Não podemos ser tão puritanos neste país a ponto de pensar que, de alguma forma, sexo é uma coisa ruim, porque se fosse, não haveria mais pessoas, disse ele na porta da prisão onde o cantor está detido.

Vale lembrar que alguns documentos judiciais apontaram que a equipe dele estaria envolvida nas festas Freak Offs, conhecidas por durarem dias e envolvendo trabalhadores sexuais e drogas, geralmente usadas para deixar as pessoas obedientes. Diddy foi preso no dia 16 de setembro após diversas acusações de abuso sexual, tráfico sexual, extorsão e uso de drogas.