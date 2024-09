Créditos na televisão e cinema não servem nem para inglês ver

Pensa comigo: é sempre uma grandeza o número de profissionais envolvidos em qualquer trabalho da TV, especialmente na dramaturgia, para as novelas e séries ou mesmo em se tratando do cinema.

E, isso porque, além de elenco e direção, tem zilhões de pessoas atrás das câmeras, entre cinegrafistas, continuístas, operadores, cenógrafos, produtores, figurinistas, iluminadores, captadores de áudio, maquiadores, contrarregras e por aí vai. Gente de montão. Todos absolutamente indispensáveis.

Assim como, por outro lado, devemos entender que é até uma obrigação destacar os nomes das pessoas envolvidas, cada um em suas funções, que participam desses trabalhos antes e no encerramento de cada capítulo de novela, série ou de um filme.

Então, por que não fazer isso de um jeito mais adequado?

Fora atores, diretores e autores, inseridos no início e com devido destaque, há a curiosidade em saber se existe alguém capaz de ler ou identificar os letreiros no final dessas exibições. Os tipos são tão minúsculos e a velocidade tão grande, que é humanamente impossível ler qualquer coisa.

De duas, uma: ou se coloca os créditos de uma forma diferente, mais decente e criteriosa, ou é melhor passar batido.

O que vê é um desrespeito com aqueles que entregam o melhor de seu trabalho, indispensável para o conjunto da obra, mas que não têm o reconhecimento merecido.

Do jeito que é, isso continuará sendo de uma inutilidade e grosseria absolutas.

TV tudo





Nova integrante Júlia Gomes, atriz, cantora e influenciadora, é uma das novidades da segunda temporada de Rensga Hits!, estreia do Globoplay nesta quinta-feira. Faz Luane, assistente contratada por Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla) para cuidar das irmãs cantoras Gláucia (Lorena Comparato) e Raíssa (Alice Wegmann). Volta no tempo Ainda no início de setembro, aqui se falou na volta do Chaves ao SBT, agora oficialmente confirmada, como um valor histórico que não se discute. Foi, durante muito tempo, um produto totalmente identificado com a casa. Faz parte da história. Prateleira Mesmo com o ameaço que está existindo – parece até com direito a evento especial, é necessário considerar que voltar a exibir Chaves e Chapolin na TV aberta, nos dias atuais, é um completo sinal de atraso. Merece, sim, um lugar especial na galeria, mas não cabe mais para as crianças de hoje, que tem preferências completamente outras. Quanto ao streaming, tudo bem, para atender os saudosistas de plantão. Rumores O comentário no mercado é que Lícia Manzo, autora de novelas e séries, poderá integrar o cast da Putz Creators!, produtora de Jayme Monjardim. Por essa empresa de conteúdo, ele tem buscado viabilizar o projeto Romaria. Olhar feminino Marcia Prates, companheira de muitos trabalhos, está cotada para dar um ‘olhar feminino’ no roteiro de Três Graças, de Aguinaldo Silva. Atualmente, ela integra a equipe de Mania de Você. Verão esportivo Assim como aconteceu no ano passado, o Band Esporte Clube viajará pelo Brasil, no início de 2025, com edições em diversas cidades e capitais. Esses locais, por onde o BEC Verão passará, ainda não foram definidos, mas serão seis sábados – de 18 de janeiro a 22 de fevereiro.

Mais uma A Globo contratou Paula Pequeno para o time de comentaristas de vôlei do SporTV. Grupo que já reúne Fabi Alvim e Nalbert. Estreia exclusiva. O treinador Fernando Diniz estreia, hoje, na direção do Cruzeiro, em jogo contra o Libertad, às 21h30, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Transmissão exclusiva do Paramount+, com narração de João Guilherme, comentários de PVC e reportagens de Carlos Cereto e Janice de Castro. Ruído Fontes do mercado anunciam que nos próximos dias deve ser anunciada a venda da Rádio Transamérica. Tudo leva a crer que será uma transição tranquila. Segundo se informa, está por detalhes.

Combinado assim Kalinka Schutel (foto), em licença-maternidade, deve retornar ao trabalho no BEC até lá, porém, dessa vez ficará no estúdio. Um novo nome será escolhido, muito possivelmente Lívia Nepomuceno, para percorrer os estados do Brasil. Portanto, serão dois projetos da TV dedicados ao verão, porque também haverá o musical, com Paloma Tocci. Bate-Rebate - Virginia Fonseca deve retomar as gravações do Sabadou, no SBT, entre fim de outubro e começo de novembro. - E acelerar os trabalhos dos programas de férias. - Globo pediu o registro da marca Viver Sertanejo. - A Cazé TV planeja lançar novos programas nos próximos meses. - Katiuscia Canoro vai aparecer no segundo episódio da primeira temporada de Tô Nessa!, sitcom da Regina Casé na Globo. - O programa estreia em 13 de outubro. - Toda Record, em São Paulo, está voltada para a realização do debate deste sábado. - Estúdio K, com cenário montado e luz afiada para receber os candidatos. - O canal AXN promoveu terça-feira na Lagoa, Rio, a pré-estreia da série Estranho Amor, com grande parte da equipe presente. - As Julianas Knust e Silveira à frente. - A estreia está marcada para 10 de outubro. - Na TV aberta, Record, a expectativa do elenco é que vá ao ar no começo do ano.

C’est fini

Giovana Cordeiro grava nesta sexta-feira suas primeiras cenas para No Rancho Fundo, retomando a personagem Xaviera, protagonista em Mar do Sertão. O planejamento também inclui o retorno de Timbó (Enrique Diaz). Ambos, um pedido do público. As gravações da novela terminam em 19 de outubro. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery