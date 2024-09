Acusado pelo latrocínio de PM reformado é preso em Santo André

Após investigação conduzida pelo 5º (Distrito Policial) de Santo André, comandado pelo delegado Matheus Rezende Dias, foi preso nesta quarta-feira Lucas Rossetti Nunes, acusado de participação na morte do sargento reformado da Polícia Militar Waldir Toni, ocorrida em 3 de agosto, no Parque Capuava, em Santo André, em uma tentativa de assalto.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação “conseguiu identificar com robustez probatória a autoria delitiva do criminoso”, que na ocasião conseguiu fugir do local – ao contrário de seu comparsa, Kassio Alves Amaral de Freitas, que morreu após troca de tiros com o sargento.

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo André expediu os mandados de busca e apreensão e prisão temporária, cumpridos nesta quarta-feira (25) – a detenção do indivíduo ocorreu no Jardim Conquista, na Capital. Nunes foi submetido a reconhecimento pessoal, feito pela viúva do policial.

O CASO

No dia 3 de agosto deste ano, o sargento Toni foi abordado por dois homens que chegaram à pé à porta de sua casa, enquanto lavava o carro na calçada, no Parque Capuava. Imagens de uma câmera de segurança mostram que ele foi rendido e levado para dentro da garagem, onde aparentemente os criminosos, ambos usando bonés e máscaras para esconder os rostos, buscam por algum objeto de valor.

Após fazerem uma varredura pelo local e também dentro do carro que estava do lado de fora, a dupla acaba surpreendida pelo policial reformado, que consegue ter acesso a uma arma e troca tiros com um dos assaltantes. Os dois bandidos ainda chegam a fugir correndo, porém Kassio de Freitas acabou caindo mais à frente e morreu no local, segundo informações da polícia, enquanto Lucas Nunes conseguiu se evadir.

O sargento Toni, também atingido, na região do abdômen, ficou no chão até a chegada do socorro. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e ele foi levado para o Hospital das Clínicas. No entanto, algumas semanas depois o policial reformado acabou morrendo em decorrência dos ferimentos, no último dia 20 de agosto.

Preso nesta quarta-feira, Nunes vai responder pelo crime de latrocínio (artigo 157, §3º do Código Penal), cuja pena prevista é de reclusão de vinte a trinta anos, além de multa.