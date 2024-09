Shailene Woodley revela que não conseguia comer durante as filmagens de Divergente

Eita! Shailene Woodley revelou durante o episódio do podcast She MD que não conseguia comer, andar e teve perda auditiva durante as filmagens da franquia de Divergente.

Shailene, conhecida por ter feito A Culpa é das Estrelas revelou que durante muitos anos sofreu com dores de estomago e acabou desenvolvendo medo da comida. Para conseguir tentar a cura, ela ficou quase uma década se recuperando e apostando em relaxamentos:

- Não falei exatamente em público sobre o que tive porque me parece algo pessoal que não preciso revelar. Mas essencialmente eu estava em uma situação, no começo dos meus 20 anos de idade, cheguei ao ponto em que eu estava perdendo minha audição. Eu não conseguia andar por mais de cinco minutos sem ter que me deitar por horas e horas e horas e dormir. Tudo que eu comia doía no meu estômago. Era uma confusão de problemas e diagnósticos e diferentes médicos me dizendo coisas distintas. E foi uma longa jornada, cerca de uma década de relaxamento, cura e recuperação, e ao longo dessa década muitas outras coisas surgiram, era tanto desconforto, que pensei: Meu Deus, se tudo que estou comendo machuca meu estômago, agora estou com medo de comida.

A artista contou que entrou em um surto mental que pode resultar em dismorfia corporal e confusão sobre identidade, em se sentiu segura em seu próprio corpo.