Grande ABC gera 29 mil toneladas de resíduos eletroeletrônicos por ano

O Grande ABC gera cerca de 29 mil toneladas de resíduos eletroeletrônicos por ano, o equivalente a dez estádios do Pacaembu completamente lotados de lixo, segundo dados da plataforma Circulare – uma rede criada pela startup Circular Brain para promover a economia circular desses resíduos, minimizando seu impacto ambiental. O projeto, em parceria com empresas como Correios, Kabum e Jadlog, visa expandir os pontos e as formas de descarte, ampliando os já existentes serviços municipais e pontos voluntários de coleta.

Segundo a Circulare, São Bernardo é a cidade da região que mais contribui para a geração dos 29.032.844 quilos/ano de resíduos eletroeletrônicos. O município produz, de acordo com a plataforma, 9.242.310 kg (ou 9,2 mil toneladas), sendo seguido de perto por Santo André, que acumula 8.537.676 kg (8,5 mil toneladas) a cada ano. Mauá ocupa a terceira posição, com 4.768.175 kg (4,7 mil toneladas), e Diadema aparece logo atrás, com 4.482.901 kg (4,4 mil toneladas). São Caetano registra 1.846.309 kg (1,8 mil toneladas), enquanto Ribeirão Pires gera 1.415.412 kg (1,4 mil toneladas) e Rio Grande da Serra fecha com 586.370 kg.

O Brasil está no quinto lugar no ranking de maiores produtores de resíduos eletroeletrônicos do mundo – e na primeira posição na América do Sul, de acordo com a Circulare. No País, a população segue na média mundial de descarte correto, que é de apenas 3%.

Em busca de tentar mudar essa realidade, a Circulare afirma que no ano passado expandiu para 15.664 seus pontos de coleta no Brasil. “Fizemos diversas parcerias, como com Correios, Kabum e Jadlog, usando uma estrutura que já existe para ampliar os pontos de coleta e facilitar a vida da população”, explica Lívia Santarelli, gerente de marketing da rede.

O objetivo, agora, é ampliar o número de itens descartados nesses pontos, já que o serviço é gratuito e está cada vez mais próximo da população.

“Esses itens ficam acumulados nas gavetas, armários, caixas e, geralmente, vão parar em lixo comum, causando prejuízo para o meio ambiente. Isso não faz sentido. Com tanta facilidade, o desafio é fazer com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível”, explica Lívia.

PONTOS

Sobre como fazer o descarte via postagem pela Circulare no Grande ABC, os interessados devem entrar no site da campanha, preencher os dados do item que desejam descartar, emitir uma etiqueta e levá-lo embalado aos Correios, tudo gratuitamente. Para descobrir qual o ponto de descarte mais próximo da sua residência, basta acessar o site www. circulare.com.br/descarte-de-eletronicos, clicar em “Soluções” e depois em “Descarte Nacional”. É necessário preencher os dados, colocar o CEP e o sistema fará a indicação. “É muito simples, e com exceção dos Correios, não é preciso imprimir nada, basta gerar o QR Code e apresentar no local”, explica Lívia.

Podem ser descartados celulares quebrados, com defeito ou fora de uso, cabos de energia, computadores, notebooks, brinquedos eletrônicos, eletroeletrônicos de pequeno porte, controles remotos, televisores e tomadas, entre outros. Não devem ser descartados os não eletrônicos, pilhas, lâmpadas, toners, baterias e TVs de tubo. Itens maiores de 30 kg, como geladeiras, fogões e lava-roupas de qualquer marca podem ser retirados gratuitamente por meio da coleta domiciliar fornecida pelo sistema de logística reversa da Whirlpool. Para mais informações, acesse o site https://circulare.com.br/logisticareversa/whirlpool/.

Todo o material arrecadado é encaminhado para recicladores autorizados e legalmente capacitados para realizar a coleta e processamento com rastreabilidade de todos os componentes.