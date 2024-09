Morando coloca mais um terreno público à venda

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), colocou mais um imóvel público à venda na reta final de seu segundo mandato, que será concluído em 31 de dezembro. A Prefeitura lançou nesta terça-feira o edital para recebimento de propostas por uma área de 31 mil metros quadrados situado na Avenida Domingos Potomati, no bairro Batistini.

O terreno, definido como área remanescente - porção territorial que integra uma parte não urbana -, tem valor estimado em R$ 20.623.587. Os envelopes com as propostas financeiras devem ser apresentados até 22 de outubro. O lote será arrematado pelo comprador que oferecer o maior valor.

Embora o edital não dê detalhes sobre a localização exata do imóvel, o Diário apurou que a área corresponde ao antigo pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), ao lado do pátio do Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros). No entanto, detalhes sobre o motivo da venda, qual é a previsão de arrecadação com a alienação do terreno – o valor mínimo estipulado pelo edital é o do estudo técnico realizado pela Prefeitura – e em quais áreas os recursos arrecadados serão aplicados não foram apresentados pelo governo.

A gestão Orlando Morando acumula diversas vendas de imóveis da Prefeitura em seus quase oito anos de mandato como prefeito de São Bernardo. Conforme publicado pelo Diário no início do mês, o Paço colocou para leilão as áreas onde estão localizados a Secretaria de Finanças e o SBCPrev, o instituto de previdência do funcionalismo municipal. A área possui aproximadamente 32 mil metros quadrados e está sendo leiloada pelo valor de R$ 159,9 milhões.

No ano passado, Morando também vendeu o espaço que abrigava a Secretaria de Educação à Construtora Patriani, e o terreno da Secretaria de Serviços Urbanos à Fundação Salvador Arena. Nos últimos anos, também foram vendidos o espaço destinado ao Centro de Reflexão de Trânsito (ao lado do Ginásio Poliesportivo) e o terreno onde foi erguido o supermercado Bem Barato, na avenida Pereira Barreto.

Questionada pela reportagem, a Prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição.

VENDAS DE RUAS

Além das vendas de imóveis públicos, o prefeito Orlando Morando também planeja se desfazer de três vias públicas. De acordo com a Lei 7.332, sancionada em 15 de agosto, a gestão tucana está autorizada a vender a Rua Walter Celli, na Vila Marli, e trechos das ruas Duque D’Aosta, na Vila Mussolini, e da Rua Suiça, no bairro Taboão.

A alienação de uma das vias já foi oficializada pela Prefeitura. Em publicação no Notícias do Município, o Diário Oficial são-bernardense, no dia 30 de agosto, a gestão Morando informou que a Rua Walter Celli – travessa da Avenida Kennedy – vai “deixar de integrar o rol de bens de uso comum, com o fechamento da via para tráfego em geral e posterior utilização na forma prevista na lei municipal 7.332/2024”. A rua em questão está localizada ao lado do prédio que abrigou por mais de 20 anos a loja C&C Casa e Construção, fechada em janeiro.

A venda das áreas foi avalizada pela Câmara em sessão ordinária realizada no dia 14 de agosto. A votação aconteceu sob regime de urgência, o que se tornou comum na gestão Morando para os projetos encaminhados pelo Paço.