'Saidinha' termina com o maior número de detidos desde julho do ano passado

A saída temporária de 50 mil presos no Estado de São Paulo terminou às 18h desta segunda-feira (23). Nesse período, a Polícia Militar recapturou 829 detentos que descumpriram as condições, o que, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) é considerado o maior número desde julho do ano passado quando começaram as fiscalizações em torno da medida.

Ainda de acordo com o órgão, todos retornaram ao centros de detenção após a 'saidinha'. O que implicou também no retorno de Lindemberg Alves, condenado há 39 anos de pena no Complexo Penitenciário de Tremembé pelo assassinato da ex-namorada Eloá Pimentel em Santo André.

OS NÚMEROS

Essa foi terceira “saidinha” do ano. Na última, que ocorreu entre 11 e 17 de junho, terminou com 677 detentos recapturados em todo o estado.