Lindemberg, do caso Eloá, é liberado para passar uma semana em casa

Lindemberg Alves, que desde 2013 cumpre 39 anos de pena por matar a ex-namorada Eloá Pimentel em Santo André, recebeu liberdade por uma semana na manhã desta terça-feira (17). O criminoso está entre os 50 mil presos liberados nesta terça-feira (17) - sendo 3,5 mil detentos apenas do Complexo Penitenciário de Tremembé, no Interior, onde estava Lindemberg.

A informação veio a tona após publicação da coluna True Crime, do jornal O Globo. Conforme reportagem do Diário, em março, Lindemberg havia solicitado redução de pena, por trabalhar e realizar um curso de empreendedorismo pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Os presos devem retornar as respectivas cadeias nesta segunda-feira (23). Segundo as determinações, entre 20h e 6h é proibido que os condenados frequentem eventos.

RELEMBRE O CASO

Aos 15 anos, Eloá Cristina Pimentel foi morta em 2008 no Bairro Jardim Santo André. Lindemberg, o ex-namorado que não aceitou o fim do relacionamento nasceu e morava em um apartamento no bairro.

A jovem foi mantida em cárcere privado por cerca de 100 horas, em uma negociação conturbada com a Polícia Militar e ampla cobertura da mídia. Após a tentativa de homicídio da amiga de 18 anos, Nayara da Silva, Eloá foi morta com dois tiros.

Em 2020, a mãe da vítima, Ana Cristina Pimentel, declarou ao Diário a torcida para que não encontrasse novamente o assassino da filha: “Depois de ter todo meu apartamento destruído (após a tragédia), nós precisamos recomeçar, por ela e por nós. (...) Ele, lá (na cadeia) tem alimentação, academia e trabalha. Depois disso, ainda pode sair. O ruim é que, Deus me livre, mas pode haver próximas vítimas. O que ele fez com ela (Eloá) faz com qualquer uma. Ele era um filho para mim, mas não duvido mais de nada".