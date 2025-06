Com secretaria podada, Toninho Tavares cogita retorno à Câmara

Prestes a completar seis meses no comando da Secretaria de Concessões e Parcerias de São Bernardo, o vereador licenciado Toninho Tavares (Agir) cogita deixar o primeiro escalão do prefeito Marcelo Lima (Podemos) e retornar à Câmara. De acordo com informações apuradas pela reportagem, a insatisfação teve início com a publicação, no Diário Oficial, do decreto 22.942, assinado em 22 de maio, que remove atribuições da Pasta, assim perdendo sua força política. O secretário, porém, nega mal-estar com a gestão podemista.

Criada em 2023, na administração do ex-prefeito Orlando Morando (sem partido), a Pasta teria a missão de centralizar, estruturar, gerir e acompanhar projetos de concessões e PPPs (Parcerias Público-Privadas) no município.

No entanto, o decreto rubricado por Marcelo Lima revoga outros dispositivos dessa natureza, do governo anterior, que preveem a gerência da repartição sobre contratos no transporte público, no Estádio 1º de Maio, da Cidade da Criança, do estacionamento rotativo, e do pátio de retenção de veículos.

Desde 9 de janeiro chefiando a Secretaria de Concessões e Parcerias, Tavares atualmente é um dos cinco vereadores licenciados que fazem parte do primeiro escalão. Enquanto ocupa a cadeira de secretário, o assento no Legislativo está sob tutela de Reginaldo Burguês, na condição de primeiro suplente do Agir. Segundo fontes do governo e do Parlamento, o responsável pela Pasta já teria conversado com o correligionário, evidenciando o desagrado com a nova situação.

Ao Diário, Tavares nega insatisfação no governo e fala que o setor está em uma fase de mudanças internas. “Não procede (a informação de que estaria insatisfeito). Gostei muito da Secretaria e seguimos encaminhando alguns trabalhos por aqui, com algumas ações em estudos. Estamos reestruturando a Pasta e isso vale para as outras secretarias”, assegura. Apesar da negativa, os comentários no Paço são de que uma conversa entre o secretário e o prefeito é esperada para os próximos dias.

Além de Toninho Tavares, Marcelo Lima conta com vereadores licenciados no secretariado Ivan Silva (PRTB, Governo), Fran Silva (Avante, Esportes e Lazer), Henrique Kabeça (PMB, Assistência Social) e Sandra do Leite (Podemos, Mulher).

As nomeações também mexem com o tabuleiro na Câmara, inclusive mantendo nomes conhecidos na política são-bernardense, como o próprio Reginaldo Burguês em seu quarto mandato no Parlamento, Ary de Oliveira (PRTB), que assumiu os trabalhos na Casa pela oitava vez, além de Palhinha, que eleito na legislatura 2021-2024.

Procurado, Reginaldo Burguês não retornou à reportagem.

