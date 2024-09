A C I S B E C Oitenta anos hoje. Sem o glamour de 1994... Vale o registro.

BERGAMO

Da distante e milenar Bergamo, fundada pelos celtas, agradeço em meu nome e da Brasilitália a gentileza da publicação com nota sobre a nossa entidade, o que muito nos comove pelo seu interesse sobre as causas Ítalo-brasileiras e da memória nos tempos.

Luiz José Moreira Salata - Presidente da Sociedade Cultural Brasilitália

A fundação da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo, naqueles momentos cruciais da Segunda Guerra Mundial, foi um passo decisivo para que, dois meses depois, a cidade recuperasse a sua emancipação, desligando-se de Santo André.

Este foi o sentido da celebração, em 1994, do cinquentenário da São Bernardo com o apêndice “do Campo” no nome, graças ao idealismo do então presidente da Acisbec, Valter Moura, e seus companheiros de diretoria e conselhos: lembrar 1944 em todos os seus aspectos.

E mais 30 anos se passaram. O 1994 ficou para a história, como ficara o 1944. Já o 2024 recebe o apoio da AME – Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo.

(Nunca São Bernardo – a exemplo do conjunto do Grande ABC – tanto precisou da ação dos memorialistas para, simplesmente, lembrar).

Caberá aos memorialistas lembrar o 30 de novembro de 1944. Já o 27 de novembro fica registrado nesta fotografia – simples registro para retratar a grandeza daquela que Valter Moura, pai, chamava, com muito orgulho, de I Expo-Acisbec – primeira e única.

A FOTOGRAFIA

Diretoria da Acisbec eleita em 30 de abril de 1992, empossada na mesma data e com mandato até 30 de abril de 1995 – a que organizou a I Expo na Vera Cruz: presidente, Valter Moura; 1º vice, Sérgio Lalli; 2º vice, Darcy Takeshita; 3º vice, Augusto Toldo. Gerente: Geraldo Morassi.

Secretário geral, Artur Gomes de Souza; 1º secretário, Antonio Vitzel; 2º secretário, Alberto Luiz Castro Braga;

Tesoureiro geral, Edson Corazza; 1º tesoureiro, João Antonio Bassoli; 2º tesoureiro, José Raimundo dos Santos; 1º diretor de patrimônio, Armando Cavinato Filho; 2º diretor de patrimônio, Paulo Sérgio Simões.

Diretores: Marco Antonio Laso Gonçalves, William Vagner Pereira da Silva, Robson da Rocha Mello, Marcos Fernando Ribeiro e Vanderlei Jueli; suplentes: Wilson Cataldi e Gilberto Savordelli.

Ao longo desta série ainda lembraremos nomes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, gestões 1993-1997. Eles apoiaram – e participaram ativamente - do movimento de 1994.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

A DIRETORIA DE 1994. Moura, Lalli, Takeshita, Toldo e Morassi lideraram um grupo de homens que não esqueceram os ancestrais de 1944 e das cinco décadas seguintes.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 27 de setembro de 1994 – Edição 8816

MANCHETE – PSDB discute reeleição para a Presidência.

POLÍCIA – Governo adiava a inauguração do Cadeião de Santo André. Juiz não autorizava a transferência de detentos para o novo presidio. E o governador Fleury dizia que não inaugurava cadeia sem presos dentro.

EM 27 DE SETEMBRO DE...

1904 – Paris, 22. Os garçons de cafés e restaurantes aprovaram medida que suprimia a gorjeta e instituía o descanso de um dia por semana.

Madrid, 26 – Ficava resolvido o fechamento das tabernas aos domingos.

1954 – Ia ao ar a Rádio Emissora ABC, de Santo André, a segunda da região – a primeira foi a Rádio Clube, também de Santo André, posteriormente transformada na Trianon.

1979 – Diário noticiava o lançamento da pedra fundamental do futuro templo da Loja Maçônica Luz do Oriente II, em São Caetano, à Avenida Tietê, ao lado do número 331.

O lançamento coincidiu com o falecimento do maçom Matheus Constantino, o primeiro venerável da Loja Maçônica Fraternidade de São Caetano.

Presidente da Luz do Oriente, João Caparroz Ruis, lembrou a importância de Matheus Constantino.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 27 de setembro: Cacimba de Dentro e Mulungu (PB), Carauari (AM), Igarassu (PE) e Piritiba (BA).

