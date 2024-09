Ocultação de valores e avião: entenda o que levou ao pedido de prisão preventiva de Gusttavo Lima

O nome de Gusttavo Lima tomou o noticiário na tarde de segunda-feira, dia 23, depois que o jornal Folha de S. Paulo revelou que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor após investigações de um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Ele já havia tido seu nome envolvido na polêmica, mas negou saber de qualquer informação.

Pouco tempo depois, foi revelado pelo colunista Leo Dias que o que teria determinado o pedido de prisão foi o fato de o cantor supostamente ter ajudado dois investigados da Operação Integration a saírem do Brasil com o seu jatinho particular. De acordo com o jornalista, o embaixador levou na aeronave no início do mês de setembro, durante uma viagem à Europa em que comemorou mais um ano de vida, José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha, sendo que José André é dono de uma empresa de jogos investigada no esquema.

A juíza responsável pelo caso afirmou que o jatinho do sertanejo chegou em Goiânia sem dois procurados. Ela ainda afirmou que, na volta, o piloto teria feito escalas suspeitas. No entanto, no início da noite de segunda-feira, os dois se beneficiaram pela decisão da Justiça em relação ao caso e, agora, não são mais considerados foragidos.

Ainda de acordo com Leo Dias, Gusttavo Lima está em Miami com a família, sendo que o embaixador estava no Rock in Rio na noite de domingo, dia 22.

Na decisão, no entanto, a juíza também aponta que empresas do sertanejo teriam sido usadas para ocultar valores provenientes de jogos ilegais, segundo o jornal O Globo. No começo da noite de segunda-feira, foi informado que o intérprete e sua equipe já entraram com pedido de liberdade (habeas corpus) para o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

E não para por aí! Além de estar com a prisão decretada, Gusttavo teve o seu passaporte e o porte de armas suspensos. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz. As contas bancárias de Gusttavo também entraram na investigação. A Justiça de Pernambuco determinou o bloqueio de dois milhões de reais da conta do sertanejo. Já a empresa do músico teve teve mais de um milhão de reais bloqueados.

Depois da notícia vir à tona, a assessoria de imprensa do sertanejo se pronunciou sobre o caso, mais uma vez negando qualquer envolvimento de Gusttavo com o esquema que já prendeu Deolane Bezerra.

A nota diz:

A defesa do cantor Gusttavo Lima recebeu na tarde desta segunda-feira, por meio da mídia, a decisão da Juíza Dra. Andréa Calado da Cruz da 12ª Vara Criminal de Recife/PE que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e, esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas. Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais. A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira.

A nota ainda confirma que o processo segue em segredo de justiça e novas atualizações não devem ser publicadas sobre as investigações.