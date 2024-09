Oftalmologia da FMABC atende 810 crianças

O Ambulatório de Especialidades do Centro Universitário FMABC organizou no último fim de semana uma força-tarefa que realizou mais de 800 atendimentos oftalmológicos para crianças de São Bernardo, em parceria com a prefeitura local. A iniciativa teve como objetivo reduzir a demanda da rede pública de saúde.

Foram mais de 1.600 agendas marcadas previamente e 810 atendimentos efetuados, auxiliando crianças entre 6 e 14 anos de idade. Os procedimentos investigaram sinais de problemas na visão dos pacientes, com identificação de patologias em algumas das crianças. Foram registrados casos de estrabismo, problemas de córnea, além de exame de refração para casos de miopia e estigmatismo, entre outros. Mais de 600 pacientes foram liberados sem sinais de doenças oftalmológicas.

As consultas e exames da força-tarefa foram realizadas por profissionais da disciplina de oftalmologia da FMABC, incluindo professores, médicos contratados e residentes, entre outros.

Também estiveram presentes representantes do curso de nutrição, que ofereceram orientações sobre alimentação saudável para as crianças e os responsáveis presentes no local, além de integrantes do curso de fisioterapia, que realizaram atividades lúdicas com balões para animar os jovens.

OUTRAS AÇÕES

Neste ano a equipe já havia realizado força-tarefa que atendeu mais de 700 crianças de São Bernardo, com doação de quase 300 pares de óculos.

Para o próximo sábado (28) o Ambulatório de Especialidades da instituição já está com uma nova série de atendimentos para a população do município são-bernardense.