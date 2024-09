Preta Gil revela que irá testar novo método de quimioterapia: - Vou tentar

Mais uma luta pela frente! Preta Gil revelou, no dia 22 de agosto, que não está mais em remissão do câncer. A cantora passou o ano de 2023 focada no tratamento da doença, que foi diagnosticada inicialmente no intestino, e estava na fase apenas de monitoramento de seu caso.

Agora, no entanto, ele voltou em quatro partes do seu corpo. Com a nova descoberta dos médicos, ela retomou a quimioterapia imediatamente.

No dia 23 de setembro, Preta usou as suas redes sociais para contar que estava indo para o terceiro ciclo da quimioterapia. Através de vídeos, ela explicou que irá tentar um novo método, dessa vez em casa:

Dessa vez a gente escolheu experimentar fazer a quimio aqui, no ambulatório, na parte de oncologia, e ir para casa com a quimio que vem em um dispositivo que vai liberando [a medicação]. Em casa a gente fica mais confortável, se alimenta muito melhor e eu vou tentar!.