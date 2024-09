Mãe de três, Thayse Teixeira reflete sobre maternidade: É renunciar, abdicar de muita coisa e amar sem medidas

Thayse Teixeira está radiante com o nascimento do seu terceiro filho, o pequeno Leozinho, que nasceu no dia 30 de agosto na cidade de São Paulo. Seguida por cinco milhões de seguidores em suas redes sociais, a Dona do Cariri sempre está compartilhando momentos da sua rotina e cliques fofíssimos dos herdeiros: Maria Teresa, Bernardo e o bebê Léo.

Aproveitando a nova fase da vida de Thayse, a empresária e influenciadora falou em entrevista sobre maternidade. Segundo ela, a última gestação, do Leozinho, foi a mais desafiadora:

- Cada gestação e única, é uma experiência totalmente diferente. A gente descobre algumas coisas, realmente é muito diferente. A [gestação] do Leozinho foi a mais desafiadora porque mudamos de estado. Foi uma mudança muito radical, veio toda a família pra São Paulo.

Mãe de três, Thayse contou que agora está mais experiente, e que pretende não repetir algumas coisas. Ela também disse que está lidando com ciúmes entre os irmãos, mas já era algo esperado.

- Ser mãe é renunciar, abdicar de muita coisa, amar sem medidas. O que a gente pretende é não repetir coisas que não funcionou. Já temos uma certa experiência e vamos evitando certas coisas [...] Tirando os momentos de birra, que são mínimos, está ótimo.

Saúde e projetos

Na reta final da gestação, Thayse passou por um grande susto após precisar ficar internada. A influenciadora falou sobre o assunto e confessou que o ocorrido fez ela dar uma desacelerada e se cuidar um pouco mais:

- Passei por vários momentos, várias crises na saúde, na gestação. Tudo se deve a mudança de clima, adaptação em São Paulo. Não tem como falar que tirei uma lição, foi bom entre aspas, mas tudo isso me fez desacelerar um pouco, cuidar da gestação, saúde. Na reta final foi complicado, mas graças a Deus passou.

Agora, após o nascimento e com a saúde em dia, Thayse voltará com tudo com os seus projetos.

- Vou voltar com gás total, principalmente com quadros que eu fazia no Instagram. Interagir cada vez mais com o meu público e estar fazendo cada vez mais participações em TV [...] coisas de fato que eu gosto.

Morando em São Paulo, a empresária também revelou que pretende trazer suas marcas para a cidade:

- Pretendo trazer a Pizza da Dona na modalidade food truck. Além de fortalecer cada vez mais minha marca de roupa, que a gente fabrica moda lá em Fortaleza. Os planos realmente são esses, focar cada vez mais no que eu sei fazer e continuar levando alegria para quem me assiste todos os dias.