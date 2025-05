Brunna Gonçalves comemora oito anos com Ludmilla: Muito orgulho da nossa história

Brunna Gonçalves e Ludmilla estão completando mais um ano juntas neste sábado, dia 3. Grávida da primeira filha, a dançarina prestou uma homenagem à amada, no dia em que completam oito anos de história.

Através dos stories, Brunna postou quatro fotos com Lud e abriu o coração, sem esconder o orgulho que está sentindo por tudo que estão construindo juntas.

Oito anos de muitos que estão por vir junto do amor da minha vida. Muito orgulho da nossa história e da família linda que estamos formando. Te amo do tamanho do infinito, escreveu.

Brunna e Ludmilla estão aguardando a chegada de Zuri, que está prevista para nascer neste mês de maio.

Vale pontuar que recentemente, Ludmilla completou 30 anos de idade e organizou uma festa luxuosa para celebrar o novo ciclo.

30 ciclos completos, que venham os próximos. Me sinto pronta pra viver tudo o que a vida tem pra me oferecer.