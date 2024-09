Princesa Kate Middleton aparece pela primeira vez após fim de tratamento

Ela voltou! Kate Middleton foi vista pela primeira vez no último domingo, dia 22, após anúncio do fim de seu tratamento de quimioterapia. A Princesa de Gales esteve acompanhada de seu marido, Príncipe William.

Kate fez uma aparição no culto da Família Real em Crathie Kirk, uma igreja perto da propriedade real da família em Balmoral, na Escócia. A Princesa apareceu sorrindo em seu carro com o marido, a caminho da igreja.

Vale lembrar que Kate publicou um vídeo no Instagram, no dia 9 de setembro, anunciando o fim do tratamento do câncer. A Princesa ficou durante nove meses em função da quimioterapia.