Juliette Freire e Camilla de Lucas explicam confusão para ver show da Mariah Carey no Rock in Rio 2024

Quem disse que famoso também não passa por perrengue de fã? Juliette Freire contou nas redes sociais que ela e um grande grupo de celebridades entraram em uma aventura para sair da VIP do Rock in Rio 2024 e assistir ao show da Mariah Carey diretamente do gramado, no meio da multidão. O motivo da decisão é que a cantora norte-americana não possui uma área na frente do palco para artistas, então eles precisaram dar o seu jeitinho de curtir a apresentação.

Juliette começou relatando nos Stories do Instagram que Juliana Paes estava com as irmãs, que também são grandes fãs da diva pop. Um amigo da campeã do BBB21 teve a ideia de juntar uma galera para ir até o gramado para que todos pudessem curtir a performance.

- Vamos esclarecer uma fofoca bem contada. Ontem fizemos aquele negócio do Que xou da Xuxa é esse? Resolvemos ir para o gramado no show da Mariah Carey. O que aconteceu é que Juliana Paes, que estava lá com as irmãs, que são fãs da Mariah. O Theodoro, amigo meu, chegou para mim e falou: Juliette, Juliana está querendo ir assistir ao show da Mariah do gramado. Tem, coragem? Eu disse: É agora, estou pronta. Daqui a pouco ele disse: Pera aí que vou reunir mais pessoas.

Em seguida, explicou que se juntaram a Dani Calabresa, Sophie Charlotte, Xamã e mais famosos para tentar a sorte e curtir juntos no gramado.

- A gente fica no VIP, é maravilhoso, é confortável, mas quando somos muito fãs e ficamos olhando a galera se divertindo queremos o xou da Xuxa. A gente sabia que o show da Mariah não tinha fosso, que é aquela área dos artistas. Tem artista que tem e outros que não têm. A organização do evento já explica para a gente e a gente sabe, mas queríamos a aventura. Theodoro chegou para Dani Calabresa e disse: Juliette e Juliana vão para o gramado, tem coragem? Ela disse que tinha. Depois foi Sophie Charlotte, Xamã e Camilla de Lucas. Daqui a pouca tinha uns 30 famosos. Um monte de gente se divertindo. Eu sabia que não ia dar certo, mas a gente foi pela experiência.

O grupo foi junto na missão de ver o show e chamou atenção das pessoas que faziam parte da multidão do festival. Juliette confessa que não conseguiu ver o palco e nem o telão, mas que todos aproveitaram o momento.

- Resumindo a história. Chegando lá, tudo lindo e maravilhoso, Juliana já se jogou e ficou agarrando todo mundo, tirando foto, Pocah dançando, Sophie também, todo mundo super feliz. Eles ficaram em um lugar em que conseguiam ver pelo menos o telão. Eu deste tamanho não via nada, não via o telão e nem um pedaço da roupa da Mariah. Eu falei que não tinha condição, fui para casa que também já estava morta. Eles ficaram lá e adoraram.

Camilla de Lucas também contou sua versão da aventura. Ela disse que é uma escolha de Mariah não permitir que celebridades ou jornalistas vejam o show da frente do palco, em uma área chamada de fosso, e que o local em que ficaram se aventuraram a ficar no gramado realmente não tinha boa visão.

- A Mariah não libera nenhum artista para ver show na frente do palco dela. Nem jornalista, nem ninguém. Acho que de todos os shows, esse era o que o pessoal estava desesperado para ficar na frente do palco, só que ela não libera. A gente no VIP, Theodoro chamou para descer e ver do gramado. Foi chamando todo mundo. Quando a gente chegou para tentar assistir do gramado, eu já sabia que não ia dar certo. Da onde a gente parou não dava para ver nada e tinha o calor.