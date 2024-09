Déa Lúcia se emociona ao discursar em casamento de casal de amigos: - Briguei com a família inteira pelo meu filho

Déa Lúcia emocionou a web com um discurso feito no casamento de um casal de amigos. A mãe de Paulo Gustavo marcou presença na cerimônia que celebrou a união dos influenciadores Paulo Tardivo e Tiago Pessoa. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver a famosa dizendo belíssimas palavras enquanto mencionava seu filho, que morreu em 2021.

Dona Déa começa relembrando momento em que conheceu o casal, que compartilha conteúdos sobre sua família e a vida com dois filhos.

- Eu conheci os meninos na internet, em um momento muito duro da minha vida: tinha perdido meu filho e comecei a acompanhar essa família. E toda vez que eu estava muito arrasada, eu ia no Instagram e ficava vendo eles. Até que um dia eu mandei uma mensagem.

Ela recebe palmas dos convidados ao continuar seu discurso:

- Até o dia o último dia da minha vida eu vou pregar por cada um poder ser feliz e amar quem quiser. Como eu sempre dizia em um show que fiz para o meu filho: um homem tem que ser um homem em pé, digno, correto, trabalhador e cumpridor de seus deveres; e que deitado não é problema de ninguém.

A mãe do humorista não consegue conter a emoção ao falar sobre Paulo Gustavo e a luta contra a LGBTfobia. Déa revela que decidiu comparecer ao casamento com a mesma roupa que usou quando seu filho subiu ao altar com Thales Bretas.

- Se agora vocês ainda passar por um problema, vocês imaginam isso 30 anos atrás. Paulo Gustavo com 16 anos dando uma pinta que Niterói tremia! Eu briguei com o Niterói inteira, com a família inteira pelo meu filho! Eu não queria ser essa pessoa que me tornei, eu queria ser só a mãe querida e que amava o meu filho. Eu sei que eu comecei a curtir a família e me sinto um pouco parte dela. Hoje nesse dia eu quis vir ao casamento com a roupa que eu fui ao casamento do meu filho.