Palavra do Leitor - 23 de setembro de 2024

Postos de combustíveis

Tenho notado há algum tempo que grande parte dos postos de combustíveis faz propaganda enganosa para atrair clientes. Aquele valor grandão que você vê anunciado na frente do posto e em cima da bomba, na verdade trata-se de propaganda enganosa. Nas letras bem pequeninas é que está a pegadinha, como: valor promocional às segundas-feiras, pagamento via App da bandeira A ou B e por aí vai. O valor real que você paga, não atendendo a estas condições, que acredito ser a maioria dos casos, não é aquele anunciado em letras grandes e chamativas e sim um valor mais alto que fica escondidinho lá no fundo do posto que quase ninguém presta atenção ou enxerga. Entendo que já passou da hora dos órgãos competentes, como Procon, ANP (Agência Nacional de Petróleo) etc., tomarem as medidas cabíveis. Fica o alerta pra você, meu caro amigo leitor.

Mauri Fontes

Santo André

Padre Júlio Lancellotti

Não professo a fé dos católicos, porém, não posso, tampouco devo, deixar de respeitá-la, e muito, como filho de Deus que sou. O Diário nos informou que o candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal, que precisa de autocrítica, acusou o padre Júlio Lancellotti de politiqueiro, sobre seu trabalho na Pastoral do Povo da Rua. Padre Júlio, com 75 anos, é usado por Deus como instrumento de vida e obra de muitos carentes e também responde como pároco na Igreja São Miguel Arcanjo, na Mooca. É um sacerdote que traz diferença santificada no seu acreditar e na sua fé. E que Deus, como ecumênico, continue abençoando o trabalho, a entrega e a missão do anjo carnal padre Júlio Lancellotti.

Cecél Garcia

Santo André

Selic

‘Selic tem 1ª alta no 3º mandato de Lula’ (Economia, dia 19). O BC (Banco Central) elevou a taxa de juros conforme já era esperado. O percentual foi pouco – 0,25% – comparado a uma inflação que resiste em cair. E não adianta espernear. Se o governo é gastão, falta mais dinheiro para repor o caixa e a inflação avança. São as manobras que o governo petista insiste em fazer para não aparecer a emissão de créditos extraordinários para não contabilizar gastos. Traduzindo em linguagem simples, quanto mais o governo gasta, mais os juros sobem. E se Lula quer de fato uma inflação controlada, é preciso antes de tudo se controlar, cortando gastos. Simples assim. O mercado é aquele senhor que não se deixa enganar. Ele cobra a fatura a juros altos por discurso demagógico.





Izabel Avallone

Capital

Liberdade de expressão

Fiquei muito indignada quando li no site do Diário que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, classificou como “intolerável” o pedido de congressistas dos Estados Unidos para barrar a entrada de juízes do STF (Supremo Tribunal Federal), em especial Alexandre de Moraes, diante do embate com o bilionário Elon Musk, dono da plataforma X, antigo Twitter. Não vejo nenhuma manifestação de intolerância quando indivíduos agem para defender o inalienável direito à liberdade de expressão. Detestável, na minha modestíssima opinião, é calar canal utilizado por milhões de brasileiros apenas por picuinha política – e olha que não fui diretamente atingida, pois nunca utilizei redes sociais.

Ana Carolina Matheus

Rio Grande da Serra

Flávia Morando

Colunista do Diário perguntou, a propósito do debate entre prefeituráveis de São Bernardo agendado para sexta-feira no g1: será que Flávia Morando finalmente vai? A resposta veio: não, ela não foi. Daí a minha dúvida: o que será que a candidata tanto teme no confronto direto com os seus adversários?

Soraia C. Pêra

São Bernardo