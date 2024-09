Alckmin e França reforçam apoio a Marcelo e miram ataques a Atila

Geraldo Alckmin (PSB), presidente da República em exercício, em ato de apoio a Marcelo Oliveira (PT), chefe do Executivo e candidato à reeleição em Mauá, destacou a “honestidade” como fator preponderante para tomada de decisão na hora do voto. A fala é uma indireta ao ex-prefeito e deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil). “Eleição é escolha de comparação”, discorreu Alckmin.

O unionista está com a candidatura impugnada pela Justiça por ter os balancetes, dos quatro anos de mandato como prefeito – 2017 a 2020 – rejeitadas pela Câmara após apontamentos do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Atila interpôs recurso e chegou a ter o efeito suspensivo aos decretos legislativos, que recusaram as contas apresentadas. Ele alegava cerceamento de defesa. mas a Câmara apresentou novos documentos que derrubaram a tese do ex-prefeito. Atila, que segue em campanha, aguarda análise de recurso do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) para tentar reverter a impugnação.

Ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSDB), que acompanhou o contido Alckmin na agenda na manhã de hoje, no Zaíra, não poupou Atila. “A história de Mauá não pode ser contada na imprensa, nas páginas policiais. Não é bonito aparecer na televisão preso”, disse o ministro.

França, mesmo sem citar o nome do deputado, brincou com Marcelo Oliveira. O ministro levantou as pernas calça do prefeito, na altura da canela e apontando e verbalizando ao microfone afirmou que “Marcelo pode andar por toda a cidade sem uso de tornozeleira (equipamento eletrônico utilizado por criminosos em saída temporária ou em prisão domiciliar)”, afirmou.

A declaração, mais uma vez, teve como alvo Atila. O ex-prefeito foi preso em maio de 2018 pela Polícia Federal no âmbito da Operação Prato Feito. Ele foi solto em junho. Em desdobramento da ação investigativa, o ex-prefeito voltou à prisão, sendo liberado em fevereiro de 2019.

Márcio França também alfinetou os outros dois concorrentes eleitorais, Sargento Simões (PL) e Zé Lourencini (PSDB). “São candidatos muito fracos”, pontuou.

O presidente em exercício e o ministro pediram aos eleitores que garantam a vitória no primeiro turno, em 6 de outubro, e desta forma, evitar a segunda rodada, no dia 27 do mesmo mês.

Em fala ao Diário, Marcelo Oliveira, que no ato político, no palco manteve tom ameno sem ataques ao adversário, foi indagado sobre o posicionamento do ministro. “Ele falou o que todo mundo fala na cidade, das trapalhadas do ex-prefeito. Vivemos, na gestão passada, um momento muito difícil com o ex-prefeito mais tempo preso do que governando”, declarou.

PRESENÇAS

Alckmin e França iniciaram as agendas de hoje em Rio Grande da Serra. Ao lado do candidato a prefeito da cidade, Akira Auriani (PSB) tomaram café da manhã em uma padaria na região central da cidade, fizeram uma breve caminhada e pararam no trevo de entrada do município, por la gravaram vídeos de apoio ao pessebista.

A comitiva deixou Rio Grande da Serra e rumou para Santo André. Na cidade, ao lado do candidato a prefeito Eduardo Leite (PSB) assistiram missa na Paróquia Maria Imaculada, no Parque Novo Oratório. Na sequência da celebração religiosa foram para uma feira livre na mesma região.