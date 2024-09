Da região para o mundo: alunos da rede pública vão fazer intercâmbio

No próximo ano, 416 estudantes do primeiro ano do ensino médio da rede estadual de São Paulo de ensino irão participar de um intercâmbio internacional em quatro países: Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Do Grande ABC, um aluno de cada uma das sete cidades foi selecionado para o Prontos pro Mundo, maior programa público de intercâmbio do País, promovido pelo governo do Estado.

O investimento total da iniciativa, que inclui aulas de inglês e despesas com a viagem, é de R$ 85 milhões. Os estudantes irão cursar, por três meses, o ensino médio nos países selecionados e ficarão hospedados em casas de famílias que recebem intercambistas. A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) estima que o custo por aluno no trimestre será R$ 75 mil e cada estudante deverá receber uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior.

De Ribeirão Pires, o tímido Fabrício Marcos da Silva, 15 anos, foi um dos selecionados para o programa de intercâmbio. O aluno da E.E (Escola Estadual) Professora Leico Akaishi foi informado na semana passada de que tinha sido aprovado no programa e já está contando as horas para viver a nova experiência.

Quando ficou sabendo do programa, Fabrício diz que ficou esperançoso com a oportunidade, mas que não estava confiante que seria selecionado. “Estudei bastante durante o período e sei que essa é uma chance única, que vai refletir no meu futuro. Não estou com medo, espero conseguir entender as matérias e fazer novas amizades. Minha família ficou muito feliz por mim”, revela o jovem.

Ele ainda não sabe para qual país irá embarcar, mas deseja que seja para o Reino Unido ou Canadá. A Seduc está no processo de coleta de autorizações e outras documentações dos estudantes selecionados e em breve deverá anunciar os locais. Segundo a Pasta, um dos critérios para definição do país será o nível de inglês do aluno.

O diretor da E.E Professora Leico Akaishi, André Sapanos, conta que a seleção de Fabrício no programa público de intercâmbio inspirou os outros alunos da unidade – uma nova seleção deverá ocorrer ainda neste ano e os 500 primeiros aprovados no processo viajarão no segundo semestre de 2025.

“O Fabrício mostrou que é possível, que toda dedicação e esforço valem a pena, então os outros estudantes se empolgaram porque viram que alguém daqui foi escolhido. É possível. Esse resultado é uma demonstração do empenho dele, da equipe escolar e do apoio de todos os departamentos da diretoria de ensino”, afirma Sapanos.

Apaixonado por videogames, o jovem de Ribeirão Pires pretende cursar programação quando terminar o ensino médio e sabe da importância de ter o domínio da língua inglesa para a futura área de formação. Ele começou as aulas de inglês no início de 2024 e deve finalizar o curso intensivo on-line no fim do ano – atualmente 1.648 estudantes do Grande ABC fazem aulas de inglês no programa.

A participação no curso intensivo de idioma foi a primeira etapa do programa público de intercâmbio. Os estudantes classificados para as aulas de inglês obtiveram os melhores resultados no Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) em 2023, enquanto cursavam o 9º ano do Ensino Fundamental.

O PROGRAMA

A primeira fase do programa começa com o desempenho no Saresp, realizado em dezembro do ano passado, onde 72 mil alunos com as melhores nota na prova (igual ou superior a 50%) e alta frequência escolar (igual ou superior a 85%) foram selecionados para cursar on-line o intensivo de língua inglesa.

Para isso, os critérios de seleção incluíam ter no mínimo 14 anos, estar matriculado em uma escola da rede pública do Estado desde o sexto ano, obter autorização dos responsáveis e continuar o ensino médio na rede estadual. Na segunda etapa, os aprovados precisavam ter uma média igual ou superior a 7 nas disciplinas básicas da Base Nacional Comum Curricular no semestre anterior à seleção.

Outro requisito é não completar 18 anos até o término do intercâmbio educacional internacional e seu retorno ao Brasil.

A terceira e última fase da seleção levou em consideração a soma das notas do Saresp e do curso de inglês. No Grande ABC, o estudante de Santo André, Kaique Oliveira dos Santos, foi o melhor classificado na seleção geral, ficando em 14° lugar com 9,07 de nota final. Também vão embarcar no próximo ano para estudar no exterior: Alicia Coutinho (Mauá), Robert Christian Oliveira da Silva (São Caetano), Sophia Araujo Gomes Gonçalves (Diadema) e Gabriele Costa Luz dos Santos (Rio Grande da Serra).