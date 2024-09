Rodovias Imigrantes e Anchieta registram congestionamento neste domingo

As Rodovias Imigrantes e Anchieta, sentido Capital, registram congestionamento no início da tarde deste domingo (22) por conta do alto fluxo de veículos. Na Imigrantes, o trânsito chega a quase 10 km, com lentidão do km 58 ao 49. Já na Anchieta, o congestionamento ocorre em dois pontos, do km 55 ao 44 e do km 58 ao 49, esse último devido à operação combio que está em vigor a partir da praça do pedágio.

Segundo informou a Ecovias, responsável pela operação do SAI, caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da via Anchieta.

Além do trânsito, os motoristas também enfrentam neblina na serra. Por conta da baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 norte com acesso à Interligação Planalto sentido Imigrantes, alça da Imigrantes para a interligação, no km 42 sentido Anchieta e alça de retorno km 40+200 sentido litoral.

O SAI está em Operação Normal 5X5. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.

Interdição na Via Anchieta durante o mês de setembro

A pista Sul da Via Anchieta será interditada nos períodos de 23 a 26 e 30 de setembro, das 20h às 5h. Durante os bloqueios, a descida para o litoral será realizada pela pista Norte da Anchieta e pista Sul da Imigrantes. Já a subida será realizada pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.

A pista Norte da Anchieta será interditada aos sábados, nos dias 21 e 28 de setembro, das 9h às 18h. Durante os bloqueios da pista Norte da Via Anchieta, o motorista poderá utilizar a pista Sul da Via Anchieta ou a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para a descida. A subida da serra será realizada apenas pela pista Norte da Imigrantes.

A programação poderá sofrer alterações devido às condições climáticas e/ou operacionais.