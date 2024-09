Entenda como show em Santa Catarina influenciou na ausência de Luan Santana no Rock in Rio

Luan Santana não pôde fazer sua estreia no Rock in Rio no último sábado, dia 21. Em comunicado, a equipe do cantor contou que o cancelamento se deu devido ao atraso no show, que impedia o sertanejo de se apresentar em Santa Catarina, após a apresentação no palco Mundo.

O texto dizia:

Por razões alheias à nossa responsabilidade, a equipe de Luan Santana anuncia a inviabilidade de sua presença no Rock in Rio na noite deste sábado (21), no Palco Mundo. A apresentação estava marcada para 21h30. No entanto, fomos surpreendidos com o aviso da organização do Rock in Rio sobre a ocorrência de atraso no início do show que levaria pela primeira vez os astros da música sertaneja ao maior festival do Brasil. É preciso enfatizar que a equipe de Luan Santana só confirmou a participação do cantor no Rock in Rio, meses atrás, sob o compromisso da organização de que não haveria atraso em sua apresentação, visto que ele já tinha um grande show agendado para esta mesma data em São José (SC). Diante do atraso anunciado, a equipe de Luan Santana não teve outra alternativa senão optar por sua ausência no Rock in Rio.

Mais tarde, nas redes sociais, Luan também se pronunciou ao compartilhar um vídeo de alguns fãs que esperavam por ele no festival:

Os melhores fãs do mundo. Eu não via a hora de encontrar vocês no Palco Mundo. Não foi dessa vez. Eu tava pronto para vocês, escreveu o cantor.