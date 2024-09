Giuliana Flores celebra primavera com produtos especiais e ações com brindes nas ruas

A Giuliana Flores, referência no comércio on-line de presentes no Brasil, está comemorando a chegada da primavera em grande estilo. A empresa celebra a nova estação destacando toda a beleza e renovação que ela simboliza. Presentear com flores é uma maneira autêntica de demonstrar carinho e celebrar a vida e os novos começos. No site , há seção de presentes primaveris que atendem a todos os perfis, ocasiões e estilos. Além disso, ela preparou ações presenciais, onde os participantes serão presenteados com brindes exclusivos.

Blitz da Giu com a Rádio Disney

Nos dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, os promotores da marca estarão nos seguintes locais, a partir das 9h: metrô Moema, Avenida Paulista nº 200, Parque do Povo e metrô Vila Madalena. Eles distribuirão tags aos participantes e realizarão uma dinâmica divertida com um quiz, no qual os vencedores ganharão um vasinho de Kalanchoe em um cachepô personalizado.

Ação nos faróis

Nos dias 21 e 22 de setembro, a partir das 9h, nos faróis próximos a todas as unidades das lojas físicas — Tatuapé, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Mooca, Higienópolis, Moema, Guarulhos e Perdizes — os clientes serão presenteados também com um vasinho de kalanchoe com cachepô personalizado.

“A chegada da primavera marca o renascimento da natureza. É um convite para se reconectar com a leveza e a cor, enchendo os dias de frescor e alegria com arranjos florais que transmitem afeto, carinho e recomeços. Queremos ajudar as pessoas a celebrar a vida por meio das flores, tornando os momentos mais especiais”, compartilha Clóvis Souza, CEO da companhia.