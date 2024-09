Ana Hickmann posta declaração para Edu Guedes: Minha alma gêmea

Neste sábado, dia 21, a apresentadora mostrou cliques nos bastidores das corridas automobilísticas que o chef participa.

Na legenda, Hickmann se declarou ao noivo, desabafando sobre ter encontrado no amado seu melhor amigo:

A melhor parte do meu dia é o seu sorriso e também o seu poder de me fazer rir. Estar com você foi a melhor escolha da minha vida! Me sinto a pessoa mais sortuda do mundo todos os dias. Amo sua honestidade, sua paixão, seu carinho, seu sorriso, sua coragem, sua resiliência, sua parceria. Você é minha alma gêmea, meu melhor amigo, meu confidente. Eu gostaria que todos os dias você se enxergasse com os meus olhos, porque eu te vejo como a pessoa mais incrível desse mundo. Minha vida estava em preto e branco. Você chegou e coloriu com seu sorriso e a sua luz. Hoje com certeza é um dia dos mais felizes da minha vida! Te amo Edu!