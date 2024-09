Ana Castela abre o coração sobre estreia no Rock In Rio: Não caiu a ficha

Emoção no ar! Neste sábado, dia 21, Ana Castela é uma das estrelas que vai se apresentar no primeiro Dia Brasil do Rock In Rio. Em entrevista ao Extra, a cantora revelou que está vivendo muitas emoções enquanto espera pela apresentação.

Castela relembrou que vai se apresentar ao lado de grandes nomes do sertanejo, estilo que está estreando na edição de 40 anos do Rock In Rio.

- É uma mistura de emoções. Ainda não caiu a ficha do que é Ana Castela hoje, do que ela já conquistou, do que vai conquistar. A Ana Flávia ainda não acredita que vai cantar no Rock in Rio ao lado de Chitãozinho e Xororó, Luan Santana, Simone Mendes... Artistas de quem eu já era fã e continuo sendo. Nunca tinha visto uma orquestra na vida, o maestro balançando o palitinho (a batuta, no termo técnico)...

Conhecida por se emocionar fácil com as realizações de sua carreira, Ana contou que vai tentar ao máximo deixar o choro para depois da apresentação.

- No Rock in Rio vai ser sem choro! Aliás, só vou chorar mais tarde. De emoção. Vou mostrar tudo que tenho e será incrível.