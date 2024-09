No palco do Rock in Rio, IZA ganha selinho de Ivete Sangalo

Que momento! O show de IZA no palco Sunset no Rock in Rio, na última sexta-feira, dia 20, foi repleto de muitas emoções. Grávida de Nala, fruto do relacionamento com Yuri Lima, a cantora recebeu Ivete Sangalo no palco e ganhou até um beijinho no barrigão.

Emocionando o público, as duas trocaram muito carinho. Mais tarde, nas redes sociais, IZA comentou:

Que chá de bebê especial você ganhou, filha!

Para completar, as cantoras trocaram um selinho no palco. E Ivete ainda fez uma homenagem para Nala usando uma jaqueta que levava o nome dela na parte de trás.

A pequena nem nasceu e já é super sortuda, não é?