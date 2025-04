No ar em Vale Tudo, Bella Campos fala sobre mudança de visual: No começo eu morri de medo

Ela está arrasando! A atriz Bella Campos está fazendo o maior sucesso como Maria de Fatima, em Vale Tudo, novela das nove da emissora Rede Globo.

Vivendo uma nova fase no remake, a atriz mudou o visual e chamou atenção ao apostar no modelinho chanel. Através de suas redes sociais, ela confessou que no começo sentiu medo, mas agora está amando.

Amando que tem muita cacheada se encorajando a cortar chanel, no começo eu morri de medo do corte não funcionar, até por não ter muita ref no dia a dia desse corte!, disse.

No final, ela se declarou a sua profissão:

Mas agora estou obcecada, amo que minha profissão me permitiu fazer isso através de Fátima o que tornou isso mais prazeroso ainda!!!! Muy chic.