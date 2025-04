Marta critica falta de repercussão após vitória histórica da seleção feminina: Destacam mais quando perde

Na noite da última terça-feira, dia 8, a seleção Brasileira Feminina de Futebol fez um feito histórico. Após dez anos, venceram a seleção dos Estados Unidos por 2 a 1, durante um amistoso que aconteceu na Califórnia, Estados Unidos. O feito alegrou Marta, que surgiu nas redes sociais, nesta quarta-feira, dia 9 para parabenizar as jogadoras. No entanto, a Rainha do Futebol também abordou sobre a falta de repercussão do assunto.

Através de seus Stories, a jogadora apareceu tomando um cafézinho e lamentou a constatação, alegando que não viu nada na mídia sobre a vitória do Brasil em cima das norte-americanas:

- Bom dia, galera, com aquele cafezinho. Acordei com uma ótima notícia. Depois de dez anos, ganharam das americanas. É só o que dá no Instagram, mas nos sites de notícia pouco se fala. Destacam mais quando perde. Não vi nada nos sites de notícia.

Marta que atualmente joga no Orlando Pride, time da Flórida, nos Estados Unidos, finalizou ao comentar com os seguidores que não assistiu ao jogo e explicou o motivo:

- Não assisti ao jogo porque era bem tarde aqui. Acordo seis da manhã todos os dias. Inclusive estou indo para o treino agora, mas a primeira coisa que apareceu no meu telefone foi a vitória das meninas, Parabéns.

Vale lembrar que o Brasil será sede da próxima Copa do Mundo Feminina e a competição ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.