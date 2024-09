Xuxa Meneghel se declara a Cyndi Lauper: Adoraria te dar um beijo e te abraçar no Rio

Notada pelo ídolo! Nesta sexta feira, dia 20, Xuxa Meneghel revelou que vai se apresentar no Rock In Rio. Mas para a artista, essa é a oportunidade de conhecer uma grande estrela: Cyndi Lauper. Para tentar fazer o encontro rolar, a apresentadora mandou um vídeo.

Nas imagens, Xuxa começa se apresentando e aparece com a cachorrinha, Doralice, no colo. A apresentadora brasileira conta que seria um sonho encontrar com Lauper.

- Oi, Cyndi. Sou Xuxa e sou uma grande fã sua. Eu gostaria de contar que adoraria te dar um beijo e te abraçar no Rio. Quero falar que eu realmente amo você. Beijos meus e da Doralice.

Assim como Xuxa, Cyndi se apresenta pela primeira vez no Rock In Rio nesta sexta-feira, dia 20. Ela entra no Palco Mundo às 19h para cantar sucessos como Girls Just Want Have Fun e Time After Time.