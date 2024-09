Chitãozinho e Xororó se emocionam com ensaio para primeira apresentação no Rock in Rio

A dupla Chitãozinho e Xororó foi convidada para ser anfitriã do Dia Brasil do Rock in Rio. Desde então, os cantores estão se preparando para um espetáculo com a Orquestra Sinfônica Heliópolis. Durante o último ensaio, os artistas se emocionaram bastante com a grande oportunidade.

A gente esperou muitos anos pelo convite do Rock in Rio, mas eu não imaginava tanta responsabilidade. Tem o Júnior, que é da família, e os outros são pessoas pelas quais a gente tem um carinho muito grande, desde o começo da carreira de cada um. E eles também têm um respeito muito grande por nós. A gente vai subir naquele palco para se divertir, porque a gente já cantou junto com eles em outros eventos, então, não vai ser tão difícil, confessou Chitãozinho em entrevista repercutida pelo Extra.

O irmão também comentou que, quebraram tantos tabus ao longo da carreira, então o Rock in Rio vai ser mais um para a prateleira deles.

O Dia Brasil, ocorrerá no penúltimo dia do festival, sábado, dia 21. O line up contará com grandes nomes, mas o principal de tudo é que, em cada horário, estarão homenageando um ritmo brasileiro diferente.

Confira:

15:30 - Para sempre Trap, com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP, Veigh;

18h30 - Para sempre MPB, com Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos

21h10 - Para sempre Sertanejo, com Chitãozinho e Xororó, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes

0h10 - Para sempre Rock, com Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino, Toni Garrido