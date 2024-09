Jade Picon fala sobre nova personagem no Rock in Rio: O maior medo da minha vida

Jade Picon está no Rock in Rio por diversos patrocinadores e na última quinta-feira, dia 19, ela contou um pouco mais sobre sua próxima personagem. Segundo o Extra, esse é um dos papéis que a deixou com medo.

- Vivo uma personagem que experimenta o que eu considero ser o maior medo da minha vida em relação à Internet, o que seria meu maior trauma também como influenciadora.

A atriz também revelou que não pretende mudar seu cabelo, que agora está loiro, até o ano que vem. A mudança de visual aconteceu por causa de um filme, que ainda está sendo rodado, e acabou sendo patrocinado por uma marca de tintura.

Picon ainda falou da sua escolha de look para o dia do festival e disse que escolheu azul por conta que passaria em um dos stands que tinha a mesma cor para fazer sua propaganda.

- Gosto de moda e me jogo mesmo. Tenho uma equipe que me ajuda. Hoje quis usar azul porque vinha aqui no stand da mesma cor.

Vale lembrar que um dos próximos projetos anunciados e estrelados por Jade será o filme 5 Julias, baseado na obra de Matheus Souza, e conta com a história de cinco garotas, todas chamadas Julia, que se veem confrontadas com a revelação de seus maiores segredos. Na foto de divulgação, Picon aparece loira, será que é essa personagem?