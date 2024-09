Reforma de Crec reforça boatos sobre realocação de Finanças

A Prefeitura de São Bernardo, sob o comando de Orlando Morando (PSDB), iniciou na semana passada a revitalização do prédio da antiga biblioteca Manuel Bandeira, no Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultural) Deputado Odemir Furlan, conhecido como Baetinha, no que tende a ser mais um passo da transferência da Secretaria de Finanças para o local. O início das obras foi divulgado pelo prefeito em suas redes sociais, e frequentadores temem que as intervenções ocasionem o encerramento das atividades no prédio.

“O espaço precisa de reforma, de fato, mas achamos muito estranho essas obras começarem ao mesmo tempo em que o prédio da Secretaria de Finanças está à venda. A Prefeitura já tentou destruir duas quadras daqui e voltou atrás depois da mobilização das pessoas. Vamos ficar de olho para saber qual é o objetivo dessa reforma, porque essa gestão ignorou completamente as atividades esportivas e culturais nos últimos sete anos. De repente, às vésperas da eleição e da venda da Secretaria de Finanças, o prefeito vem aqui e anuncia as obras? É estranho”, afirmou um dos conselheiros que administra o Crec e que pediu para ter sua identidade preservada.

O Crec Baetinha conta com espaço para aulas de ginástica, natação, artes marciais e treinos de esportes coletivos, como futebol masculino e feminino, basquete e vôlei. O local é sede da Acaff (Academia de Futebol Feminino), projeto que, desde 2015, oferece aulas gratuitas para crianças, adolescentes e adultas. Como as aulas são realizadas nos campos com gramado sintético, alunas e treinadores temem que suas atividades sejam afetadas pelas intervenções da Prefeitura.

Os boatos sobre a realocação da Secretaria de Finanças surgiram em agosto, quando a Prefeitura esboçou demolir duas quadras do Crec Baetinha. A demolição foi confirmada por Morando em live transmitida nas redes sociais no dia 1º daquele mês, com a justificativa de ampliar o estacionamento para os frequentadores. Diante da forte pressão dos moradores do bairro, a gestão tucana recuou e manteve as quadras.

O Diário apurou que a ampliação das vagas teria como objetivo a realocação da Secretaria de Finanças, cuja sede, na Avenida Kennedy, está à venda. Segundo apuração da reportagem, os funcionários da Pasta devem ocupar todo o prédio da antiga Biblioteca Manuel Bandeira, fechada em 2020 pela gestão tucana. Com isso, cerca de 2.000 alunos serão desalojados, visto que o prédio abriga aulas de ginástica, karatê e judô.

A Prefeitura lançou o edital para o leilão da Secretaria no início deste mês e vai receber as propostas pelo imóvel até o dia 30. A área de 32.590 metros quadrados, entre construções e terreno, tem custo estimado de R$ 159,937 milhões, valor equivalente a R$ 4.907 por metro quadrado.

São quatro lotes distintos. O primeiro e mais valioso tem 9.836,64 metros quadrados e contempla o edifício da Secretaria de Finanças, complexo administrativo e prédios de almoxarifado, avaliado em R$ 54,763 milhões. Na entrada da Avenida Senador Vergueiro, endereço do SBCPrev, o valor é de R$ 53,936 milhões pela área de 9.855,81 metros quadrados.

Os outros dois lotes com estacionamentos e edificações menores para estoque de documentos e outros insumos custam R$ 25,536 milhões e R$ 25,702 milhões em áreas de 6.536,12 m² e 6.334,44 m², respectivamente.