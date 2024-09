Até sabotagem?

É preocupante a denúncia feita ontem pela prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), que revelou possível sabotagem ao sistema hidráulico da UPA local, às vésperas das eleições. Segundo a chefe do Executivo, o ataque à unidade, principal ponto de atendimento médico da cidade, teria como objetivo minar sua imagem e trazer empecilhos à sua campanha pela reeleição no pleito marcado para 6 de outubro. O cenário descrito pela pessedista é alarmante, não apenas pelos prejuízos diretos à saúde da população, especialmente daquelas famílias que dependem do serviço público, mas também pela brutalidade de um possível uso da vida humana como moeda política.

Boletim de Ocorrência foi registrado por representante do Poder Executivo e as investigações já estão em curso, com as autoridades policiais acionadas para esclarecer os fatos, que estão registrados nesta edição do Diário. Se as suspeitas de boicote se confirmarem, será um golpe duríssimo contra a ética na política municipal. Uma tentativa de prejudicar a candidatura da prefeita por meio de sabotagem a um serviço público essencial representaria um nível de jogo sujo raramente visto no Grande ABC. A política em Rio Grande da Serra, historicamente conhecida por suas disputas intensas, teria chegado a um ponto de degradação intolerável, com métodos que chocam pela ausência total de escrúpulos.

O que está em jogo não é apenas a eleição, mas a confiança da população no sistema democrático e no bom funcionamento da cidade. O uso de sabotagem para influenciar resultados eleitorais seria o ápice de um comportamento antidemocrático, uma verdadeira cadeirada no bom senso – para ficar nos métodos condenáveis que passaram a capitalizaram a atenção dos eleitores nestes dias terríveis. A política, que deveria ser pautada pela transparência e pela disputa de ideias, estaria sendo desfigurada por práticas inaceitáveis. Se isso se provar verdade, a sociedade de Rio Grande da Serra precisará reagir e exigir punição exemplar, para que o processo eleitoral possa seguir de maneira justa e honesta.