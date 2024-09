Paço de Mauá e UFABC iniciam o mapeamento das áreas de risco

O Paço de Mauá anunciou nesta quinta-feira uma etapa fundamental para a revisão do PMRR (Plano Municipal de Redução de Riscos), que é realizado em parceria com a UFABC (Universidade Federal do ABC) e a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, do governo federal, com o avanço no mapeamento das áreas de risco da cidade. O acordo de adesão entre as três partes foi assinado em abril deste ano. Esse é o maior levantamento desde 2011, quando o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) se uniu ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Tendo por base um levantamento prévio realizado por drones, o trabalho de campo foi iniciado na quarta-feira (18), no Jardim Zaíra, por agentes da secretaria de Proteção e Defesa Civil e técnicos da UFABC, identificados com crachás e camisetas do “Periferia Sem Risco”, e consiste no mapeamento das áreas de risco de Mauá. É feita a identificação das condições de cada território, analisando o fundo das casas, as condições de muros, entre outros elementos. Esse trabalho de campo deve se estender até o final de outubro.

Desde outubro de 2023, Mauá conta com Plano de Contingência Municipal para atender a ocorrências em áreas de risco. Para efetivação deste protocolo, um pioneiro simulado foi promovido no entorno do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Macuco. Também foram ampliados para cinco o número de NUPDECs (Núcleos de Proteção e Defesa Civil), implantado o Conselho Municipal de Defesa Civil e reativado o Programa Defesa Civil Mirim.