Ana Paula Siebert revela motivo inusitado para não querer que Rafa Justus se mude para o exterior

Um bom motivo para ficar! Ana Paula Siebert surgiu nas redes sociais para contar a razão pela qual deseja que Rafa Justus não vá morar no exterior e permaneça no Brasil. A esposa de Roberto Justus surgiu dando risadas com a enteada no closet de sua casa e divertiu com o motivo inusitado.

Mostrando que as duas adoram passar horas conversando, Ana Paula começou contando:

- É hora de dormir, mas quem disse que ela dorme? Ela vem pro meu closet fofocar. Vocês não têm noção do quanto eu dou risada com essa ser humana.

Em seguida, a famosa mencionou um possível intercâmbio da adolescente e declarou que está na torcida para Rafa.

- Daí me perguntam: A Rafa quer morar fora do país, os pais dela deixam? Os pais dela eu não sei, mas eu estou só zicando para não dar certo. Quem vai me contar as fofocas, entendeu? Não dá.

Após a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro argumentar que elas poderiam fazer videochamadas, Ana Paula respondeu:

- Se você tá morando fora do país, você não vai ter acesso às fofocas. Eu preciso que você esteja aqui para buscar as informações.

- Eu sou a fonte número um dela de fofocas, reagiu Rafa.