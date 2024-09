Grande ABC recebe Semana Nacional do Trânsito

Começou nesta quarta-feira no Grande ABC a Semana Nacional de Trânsito, uma iniciativa que visa conscientizar pedestres, motoristas e ciclistas sobre a importância da segurança e dos bons hábitos no trânsito. Com o tema ‘Paz no trânsito começa por você’, a mensagem educativa proposta para este ano destaca a importância de atitudes responsáveis e, para isso, uma série de ações será realizada até o dia 25 de deste mês na região.

A SPMar, concessionária responsável pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas – que passam por Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires –, promoverá diversas iniciativas, incluindo atividades na região, como a voltada para caminhoneiros em São Bernardo (esta quinta, das 8h às 12h, na Transportadora Videiras), e ações para a conscientização sobre a segurança dos ciclistas utilizando realidade virtual (9h às 12h, no SAU 2, km 68, também São Bernardo).

As atividades fazem parte do Programa de Redução de Acidentes da SPMar, desenvolvido em conjunto com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e a Polícia Militar Rodoviária. Para Marcelo Afonseca, diretor-executivo da concessionária SPMar, essa é uma oportunidade de reforçar a importância dos bons hábitos no trânsito. “Esse trabalho educacional focado na segurança viária é primordial e chama a atenção da sociedade para a sua responsabilidade no trânsito, seja como pedestre, ciclista, motociclista ou motorista. Apenas assim conseguiremos diminuir os casos de imprudência e abuso”.

A Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), também participa da Semana Nacional do Trânsito. A concessionária realiza ações que vão desde orientações até a distribuição de materiais educativos e equipamentos de segurança. As atividades incluem o Pit Stop Passeio, onde motoristas poderão experimentar um simulador de impacto com realidade virtual no sábado, no km 32 da Rodovia dos Imigrantes, na praça de pedágio Piratininga, das 7h às 10h. O Pit Stop Motociclista, com distribuição de antenas ‘corta-pipa’ e orientações de segurança, acontece na segunda-feira (23), das 7h às 10h, no mesmo local.

Já o Pit Stop Caminhoneiro, com foco na saúde dos motoristas de veículos pesados, será esta quinta, 15h às 18h, no km 40 da Via Anchieta, em São Bernardo. A concessionária promoverá ainda o Pit Stop Pedestre e o Pit Stop Ciclista, com ações voltadas à segurança e à conscientização de quem utiliza as rodovias. A primeira será do km 28 ao km 11 da Rodovia Imigrantes, nesta quinta-feira, das 15h às 17h, enquanto a segunda atividade ocorrerá no domingo (22), em frente ao Ilha de Capri Buffet Eventos, no km 28 da Via Anchieta, das 6h às 9h, ambas na região.

Durante a Semana Nacional do Trânsito, o Detran-SP também intensificará as operações de fiscalização contra o consumo de álcool entre os motoristas. Ao menos 43 ODSIs (Operações Direção Segura Integrado) acontecerão em todo o Estado, especialmente em áreas com altos índices de acidentes e locais de concentração de bares e baladas. O objetivo é reduzir e prevenir sinistros causados pelo álcool ao volante. No ano anterior, mais de 27 mil veículos foram abordados em 35 operações, com 702 condutores autuados por recusa ao teste do etilômetro e 82 por direção sob efeito de álcool.

RIBEIRÃO PIRES

No cidade, estudantes da rede municipal participarão de aulas e atividades especiais durante a Semana do Trânsito. A iniciativa inclui a elaboração de circuitos e encenações que promovem a educação no trânsito, com o objetivo de formar cidadãos mais conscientes. Durante o Festival Estudantil do Futuro, o município desenvolve o Cimob (Circuito Itinerante de Mobilidade), uma estrutura inflável que simula pontos turísticos da cidade e sinalizações presentes nas vias urbanas. As crianças utilizam bicicletas e motos elétricas infantis, acompanhadas pela equipe de trânsito de Ribeirão Pires.