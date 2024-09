Obituário - 18 de setembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Genutis Christina Diesel, 93. Natural da Lituânia. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Rimkus, 92. Natural de Rafard (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Setsuko Massuda, 91. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 13. Memorial Planalto.

Antonio Costa Jardim, 90. Natural de Rincão (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Campo das Oliveiras, em Jacareí.

Irene Nobeschi Rodrigues, 85. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Irene Boniolo de Lemos Abreu, 84. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Esther Izabel Bezerra, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Carlinda Antonia Maria Lima, 75. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Lino Rodrigues, 74. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Bruno Corazza, 73. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 13. Memorial Planalto.

Raimundo Nonato de Oliveira, 71. Natural de Tauá (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida da Silva Lima, 64. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Patrocínio Justiniano do Rego, 64. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aline Giovana Elias Laudino, 25. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diogo Guilherme Soares de Medeiros, 25. Natural de Itapecerica da Serra (SP). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Frentista. Dia 13, em Santo André. Parque das Cerejeiras.

SÃO BERNARDO

Emília Baliero Brajato, 101. Natural de São Manuel (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1-; Cemitério de Vila Euclides.

Lídia Catarina Lazzuri Giusti, 95. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Cleide Lazarini, 82. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Takako Tai, 82. Natural de Marília (SP). Residia em Araraquara (SP). Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Celso Bastos, 82. Natural de Pompéia (SP). Residia na Vila Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

Paula Rosa Tavares Leonel, 81. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

João Alves da Silva, 75. Natural de Cambé (Paraná). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

José Luiz Faustino, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Carlos Menezes Benetti, 75. Natural de Duartina (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 13. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José dos Santos Fuzetto, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Caetano. Dia 13, em Santo André, Memorial Planalto.

Luiz Ramos da Silva, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 13. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Rosália de Oliveira Otsu. 91. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Vale da Paz.

Ilda de Araújo, 84. Natural de Seabra (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria dos Santos Silveira, 75. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Sidnéia Bergamini, 74. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Gideval dos Santos Macedo, 58. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no Jardim Célia, Zona Sul de Paulo. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Odailson Andrade de Souza, 50. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Douglas Alexandre de Brito, 38. Residia na Vila Clara. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Anália Beserra dos Santos, 86. Natural de Japaratinga (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Antônio Costa de Souza, 78. Natural de Itaporanga (Pernambuco). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Paulo Dadico, 77. Natural de Corumbataí (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 12, em Ribeirão Pires. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nelson Gomes Rosa, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Marinaldo Vicente dos Santos, 55. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Itrapuã, em Ribeirão Pires, Dia 10. Cemitério São José.