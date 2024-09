Bicicletário de Mauá recebe ação de conscientização nesta quarta

A Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), vai realizar nesta quarta-feira, a partir das 16 horas, uma ação educativa no bicicletário de Mauá, nas proximidades da Estação Mauá da CPTM.

Quem passar pelo local, vai receber um folheto com o QR Code para baixar o Guia do Ciclista Seguro, um adesivo refletivo e um kit de sinalização. Produzido pela associação, o guia traz dicas e orientações para o ciclista trafegar com segurança durante sua locomoção e mostra, por exemplo, como circular nas grandes cidades e em vias com ou sem infraestrutura cicloviária e o que deve ser checado antes de pedalar. A ação vai até as 20 horas.

A Abraciclo fará ainda a doação de um compressor de ar à Ascobike (Associação de Condutores de Bicicleta de Mauá), responsável pela administração do bicicletário. A entrega será feita pelo vice-presidente do segmento de bicicletas, Fernando Rocha, às 16 horas.

Apontado como o maior da América Latina, o bicicletário funciona na estação de trem da linha 10-Turquesa, tem quase duas mil vagas e funciona 24 horas por dia. O local conta com vagas especiais para mulheres e idosos, oficina e serviço de aluguel de bicicletas.

A ação faz parte da série de atividades realizadas pela Abraciclo em comemoração à Semana Nacional do Trânsito 2024 (18 a 25 de setembro). Serão realizado ainda mais três pit stops educativos, em Brasília, Manaus e São Paulo.