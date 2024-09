Um mês de saudade! Celso Portiolli relembra Silvio Santos: Sua história seguirá viva em cada um de nós

Eterna saudade! O apresentador Celso Portiolli relembrou com carinho de Silvio Santos nesta terça-feira, dia 17, data que completou um mês da morte do comunicador.

Em suas redes sociais, Portiolli postou um vídeo com diversos momentos do dono do baú, e abriu o coração. Segundo ele, o sentimento é uma mistura de dor, saudade e gratidão por tudo que ele já fez.

Há exatamente um mês perdemos Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos. Além de ser um gênio da televisão, ele foi um verdadeiro caçador de talentos, sempre buscando novas estrelas para brilhar em sua emissora. Silvio lançou muitos nomes e me deu a grande oportunidade da minha vida.

Hoje, o sentimento é uma mistura de dor, saudade e gratidão por tudo o que ele fez por mim e por tantos outros. Sua história seguirá viva em cada um de nós, que tivemos o privilégio de aprender e crescer ao seu lado.