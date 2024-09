Debates desvirtuados

O lamentável episódio ocorrido no encontro entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Cultura no último domingo, revela um preocupante desvio no propósito dessas conferências. A agressão física do candidato José Luiz Datena (PSDB) contra Pablo Marçal (PRTB) após uma troca de insultos não apenas expõe o ambiente de hostilidade que se instaurou, como também desvirtua o sentido original do debate eleitoral. Em vez de ser um espaço para o confronto saudável de ideias, tais agendas estão se transformando em arenas de conflitos pessoais, o que só enfraquece a democracia e afasta o eleitorado do real propósito dessas ocasiões – e o fenômeno se espraia a outras cidades.

Esse tipo de violência, seja verbal ou física, não pode ser aceito como parte do jogo político. Quando os debates, que deveriam promover o diálogo construtivo e a apresentação de propostas concretas para a cidade, se convertem em espetáculos de ofensas e agressões, a imagem da política é manchada. Se os candidatos não conseguem manter um nível mínimo de civilidade, como podem convencer a população de que estão preparados para conduzir a maior cidade do Brasil? É necessário que os envolvidos na organização desses eventos reavaliem as condições sob as quais eles são realizados. Oportunidades como essas não podem ser transformadas em espetáculos de Telecatch.

A recorrência de incidentes como o de domingo levanta questionamentos importantes sobre a eficácia desse formato. Talvez seja o momento de reconsiderar como os debates são estruturados e de refletir se, no atual modelo, eles ainda cumprem o objetivo de informar os eleitores e estimular a troca de propostas viáveis – foi por antecipar tais preocupações que este Diário optou por não promover esses encontros no Grande ABC na eleição de 2024. Se o intuito é fortalecer a democracia, os organizadores devem garantir que as discussões se mantenham dentro dos limites da civilidade e do respeito, priorizando sempre o conteúdo e as soluções para os problemas reais da cidade.