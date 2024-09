Palavra do Leitor - 17 de setembro de 2024

Cadeirada em Marçal – 1

‘Datena agride Marçal com uma cadeira após ser provocado em debate’ (www.dgabc.com.br). A violência vista no debate da TV Cultura não é espontânea. É uma resposta bem orquestrada aos desejos mais recônditos do eleitorado. Se Pablo Marçal não estivesse tão bem colocado nas pesquisas de opinião pública, ele certamente não se sentiria legitimado pelo povo a provocar o adversário José Luiz Datena, notório desequilibrado, ao ponto limite.

Anselmo Brusquer

São Bernardo

Cadeirada em Marçal – 2

A imprensa que anda atordoada com improvisos de Pablo Marçal já pensou se hoje estivessem na ativa ou vivos Jânio Quadros, Orestes Quércia ou Paulo Maluf, que, em debates, não tinham papas na língua, sempre com respostas contundentes e tivessem a internet à disposição como tem Pablo Marçal? A imprensa esqueceu ou é jovem demais para ficar tão surpresa com um político como deveria ser? Inteligente, mordaz, verdadeiro e sem amarras? A direita ficou 35 anos muito dócil e parece que acordou. Damos graças para a democracia!

Beatriz Campos

Capital

Cadeirada em Marçal – 3

A cadeirada desferida pelo candidato do PSDB à Prefeitura paulistana em seu oponente político só vem comprovar o que todos já sabiam: o destempero emocional daquele candidato e o derretimento nacional de seu partido. Percebemos isso também nas eleições municipais andreenses, onde, através de cadeirada metafórica desferida na população, o candidato peessedebista apoiado pelo atual prefeito, empregou enorme quantidade de dinheiro público na divulgação de propaganda enganosa, sendo obrigado judicialmente a retirá-las das ruas. Ou seja: mais uma vez assistimos à sanha do poder a qualquer custo, mandar para o ralo o suado dinheiro do contribuinte.

Vanderlei Retondo

Santo André

Cadeirada em Marçal – 4

São Paulo não merece, como demonstram ser, esses exemplares do submundo da política como dos candidatos à Prefeitura da nossa Capital, Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB). Que na noite deste domingo protagonizaram um espetáculo horrendo quando participavam dos debates na TV Cultura. Entre uma ofensa e outra Datena agrediu Marçal com uma violenta cadeirada, sendo necessária a hospitalização deste candidato do PRTB. Se esse cria de Bolsonaro, Pablo Marçal, tem uma vida pregressa duvidosa, e de até suposta ligação com o grupo criminoso PCC, o Datena, de pinta de bom moço, moralista e crítico da violência urbana em seus programas na TV, deixa cair essa sua máscara, demonstrando ser um cidadão descontrolado sem capacidade para enfrentar desafios etc.. Como exímio agressor que foi, inclusive, deveria ser preso em flagrante. E por que não foi?!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Casa do Autista

‘Alex fala sobre a criação da Casa do Autista’ (Política, dia 13). Com esta chamada, o Diário, sempre atento às prioridades também na área de saúde e para com a causa dos autistas, reporta-nos sobre a intenção de termos um abrigo específico sobre aqueles que trazem em si o TEA (Transtorno do Espectro Autista). Como sabemos, o autismo se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento que traz dificuldades de interação social e de comportamento restrito e repetitivo. E o pior, e mais drástico e o que causa mais sofrimento, deste transtorno são o bullying, a desumanidade e o preconceito que essas crianças sofrem e enfrentam por serem autistas. Em muitos casos, é como se elas fossem incriminadas e culpadas por sofrerem desse transtorno. O que a sociedade não pode jamais esquecer é que essas crianças são apenas e tão somente seres humanos.

Cecél Garcia

Santo André