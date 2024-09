Campanha de Marcelo Lima percorre Selecta e reforça ‘diálogo’ com eleitor

O candidato do Podemos ao Executivo de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), participou de caminhada com apoiadores na manhã de ontem na Avenida Pedro Mendes, no Parque Selecta. Durante o evento, prefeiturável mencionou que tem sido alvo de ataques de adversários.

“Nossa campanha não utiliza caminhão de som para atacar outros candidatos, nem espalha fake news ou comete atos ilegais, como ligações suspeitas. Durante a pré-campanha, a Justiça Eleitoral concedeu uma liminar que suspendeu a distribuição de conteúdo com notícias falsas por meio de conta no aplicativo WhatsApp”, afirmou.

Questionado sobre possíveis alianças para um eventual segundo turno, Marcelo Lima reforçou a importância do diálogo. “Campanha é diálogo. Caso haja segundo turno, estaremos abertos a discutir com todos que compartilhem nossos objetivos e que busquem o melhor para São Bernardo. Continuamos focados em propostas”, ressaltou.

Durante a caminhada, o candidato relembrou algumas de suas propostas, especialmente na área da Saúde. Entre os compromissos, Marcelo citou a construção do primeiro Hospital Infantil do município, a redução das filas de espera para exames e consultas, e a criação do Cartão Saúde, que dará prioridade no atendimento aos moradores de São Bernardo. Na área da educação, Lima destacou a proposta de implementar o ensino integral em todas as escolas municipais, além de municipalizar o ensino fundamental II (6º ao 9º ano), incluir aulas de robótica e aprimorar o ensino de inglês, visando capacitar os alunos para o mercado de trabalho.





CONFIANÇA

Marcelo Lima esteve acompanhado da candidata a vice-prefeita em sua chapa, Jéssica Cormick (Avante), e de sua esposa, Zana Lima (PMB). Em meio aos gritos de apoiadores e ao clima semelhante ao de um bloco carnavalesco, o podemista mencionou pesquisas de intenção de voto que indicam empate técnico entre ele e Alex Manente (Cidadania), e demonstrou confiança na vitória. A atividade começou por volta das 11h30 em frente à Escola Edson Danillo Dotto, sob chuva. O postulante ainda ressaltou que a candidatura é embasada em “experiência”, devido aos seu histórico em cargos públicos.