CHM de Sto.André bate recorde histórico de cirurgias em agosto

O Centro Hospitalar Municipal de Santo André, conhecido popularmente por CHM ou Santa Casa, alcançou em agosto uma marca significativa. Em agosto, o equipamento de saúde realizou 1.150 cirurgias, maior marca em 112 anos de história.

O número de procedimentos efetuados no mês passado é quase três vezes maior do que o registrado em janeiro, quando foram efetuadas cerca de 400 a 500 cirurgias.

Segundo a Prefeitura, a evolução no atendimento humanizado, a melhoria nas condições tecnológicas e o engajamento das áreas administrativa, assistencial e médica fizeram com que o número em questão aumentasse substancialmente.

Foram realizados procedimentos nas mais diversas especialidades, como geral, gastro (bariátrica), bucomaxilo, cabeça e pescoço, vascular, proctologia, urologia, neurocirurgia, oftalmologia, cirurgia pediátrica, ortopedia, tórax, otorrinolaringologia, plástica, odonto especial, ortopedia entre outras.

O mês de julho de 2024 já havia alcançado um grande resultado: entre 800 e 900 cirurgias. Mas agosto foi ainda mais expressivo, com 1.150. De acordo com o Paço, as cirurgias realizadas durante o período ajudou a diminuir a fila de espera – parte represada desde a pandemia da Covid-19.

“As metas alcançadas no Centro Hospitalar Municipal são reflexo do compromisso com um atendimento de excelência e gestão eficaz de recursos e serviços. Alcance como esse só acontece pelo esforço da Secretaria de Saúde e da FUABC (Fundação do ABC, que administra o serviço), que não medem esforços para melhoria da qualidade de atendimento aos pacientes e para a implementação de novos processos, levando cada vez mais uma saúde digna aos andreenses”, diz Willian Faria, diretor do Centro Hospitalar.